Туристов могут штрафовать за непредоставление информации о маршрутах походов

В Госдуме разработали законопроект об административной ответственности за непредоставление информации о маршрутах экстремального туризма в МЧС. Автор документа – вице-спикер Госдумы, заместитель сопредседателя Совета законодателей РФ Ирина Яровая. Ряд министерств поддержали инициативу.

© runews24.ru

По словам Яровой, не все туристические группы заявляют о своих маршрутах, несмотря на требование об этом.

Депутат вместе с камчатскими коллегами создали законопроект, который предусматривает административную ответственность за непредоставление в МЧС данных о маршрутах передвижения, которые проходят по труднодоступной местности.

Законопроект был также проработан с Минюстом и МЧС, где его поддержали.

Яровая попросила Минэкономразвития поддержать инициативу.

– Обеспечение безопасности туризма сейчас становится одним из важных вопросов. Молодёжь интересуется экстремальным туризмом. Система мер безопасности должна работать на упреждение, – подчеркнула депутат.

Кстати, электросамокатчиков хотят обязать получать велосипедные права.

В России с 1 ноября текущего года начнут рассылать электронные повестки.