Туристов могут штрафовать за непредоставление информации о маршрутах походов

Туристов могут штрафовать за непредоставление информации о маршрутах экстремального туризма
В Госдуме разработали законопроект об административной ответственности за непредоставление информации о маршрутах экстремального туризма в МЧС. Автор документа – вице-спикер Госдумы, заместитель сопредседателя Совета законодателей РФ Ирина Яровая. Ряд министерств поддержали инициативу.
По словам Яровой, не все туристические группы заявляют о своих маршрутах, несмотря на требование об этом.
Депутат вместе с камчатскими коллегами создали законопроект, который предусматривает административную ответственность за непредоставление в МЧС данных о маршрутах передвижения, которые проходят по труднодоступной местности.
Законопроект был также проработан с Минюстом и МЧС, где его поддержали.
Яровая попросила Минэкономразвития поддержать инициативу.
– Обеспечение безопасности туризма сейчас становится одним из важных вопросов. Молодёжь интересуется экстремальным туризмом. Система мер безопасности должна работать на упреждение, – подчеркнула депутат.
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