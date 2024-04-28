Ночные экскурсии и водные велосипеды: как провести майские праздники вдвоем

Кто сказал, что праздники обязательно отмечать в большой компании? Если вы планируете провести длинные выходные со своим мужчиной, мы приготовили несколько вариантов самого романтичного отдыха. Подбирать идеи нам помогал ивент-координатор Полина Шилова.

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Вкусные праздники

Большинство людей планирует открыть сезон шашлыков именно в майские праздники. Однако совсем не обязательно превращать выходные в Д¡ень мяса. Можно выбрать идеальный формат для вас двоих и насладиться теми блюдами, которые доставляют удовольствие конкретно вам и вашему мужчине.

«Кто-то устраивает кулинарный баттл дома — пара соревнуется, кто удивит вторую половинку своими кулинарными способностями, но я предлагаю заранее выбрать место на открытом пространстве — все-таки май, тепло. Сейчас открываются веранды, крыши ресторанов, отправляйтесь на ужин в подобные места», — рекомендует эксперт.

Если есть желание все же начать шашлычный сезон, к вашим услугам зоны с романтичными беседками с грилем. Главное, позаботиться о брони заранее.

Туры и прогулки

Погода в начале мая, как правило, радует сухостью и отсутствием ветра.

«Если вы живете в большом городе, можно даже никуда не выезжать — отправляйтесь на тематическую пешую экскурсию. Еще лучше — на ночную. Вы получите незабываемые впечатления и принесете пользу организму долгой прогулкой», — рекомендует Полина.

К слову, смена обстановки отлично снимает стресс.

Отдых у воды

Для любителей пикников и природы есть прекрасный вариант отдыха у воды. Но не ограничивайтесь скучными посиделками на берегу. Сделайте отдых активным.