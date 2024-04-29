Если пока не определились: Куда полететь на майские прямо сейчас

Наступают майские праздники, предоставляя возможность сменить обстановку и хорошенько отдохнуть. Однако если не продумать план действий заранее, можно столкнуться с непредвиденным, когда авиабилеты по многим направлениям уже распроданы. Сориентироваться в ситуации поможет наш гайд - "Российская газета" узнала, куда можно полететь в ближайшее время и во сколько это обойдется.

© Российская Газета

Представители сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" рассказали о ценах на перелеты на майские праздники из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга по шести популярным направлениям.

Так, авиабилеты туда-обратно с 3 по 5 мая на одного пассажира из столицы в Санкт-Петербург будут стоить от 6 550 рублей, с 9 по 11 мая - от 8 800 рублей. В Сочи с 3 по 5 мая перелет в обе стороны обойдется от 11 500 рублей, с 8 по 10 мая - от 16 200 рублей. Улететь в Калининград из столицы с 3 по 5 мая можно от 9 750 рублей, с 10 по 11 мая - от 15 260 рублей, с 9 по 11 мая - от 16 920 рублей. Авиабилеты в Минск с 3 по 5 мая обойдутся от 9 630 рублей, с 9 по 11 мая - от 13 210 рублей. Перелет в Стамбул с 3 по 5 мая будет стоить от 23 280 рублей, с 8 по 10 мая - от 28 130 рублей. В Ереван из Москвы с 3 по 5 мая можно улететь от 21 050 рублей, с 9 по 11 мая - от 25 180 рублей.

Также, по данным "Авиасейлс", перелет из Санкт-Петербурга в Москву на одного пассажира в формате туда-обратно с 3 по 5 мая будет стоить от 5 160 рублей, с 9 по 11 мая - от 6 790 рублей. В Сочи в первые майские перелет туда-обратно обойдется от 18 490 рублей, с 8 по 10 мая - от 21 620 рублей. Улететь в Калининград из северной столицы с 3 по 5 мая можно от 8 300 рублей, с 9 по 11 мая - 11 950 рублей. Перелет в Минск из Петербурга с 3 по 5 мая будет стоить от 11 670 рублей, с 9 по 11 мая - от 14 110 рублей. Авиабилеты из северной столицы в Ереван с 3 по 5 мая обойдутся от 27 579 рублей, с 9 по 11 мая - от 34 600 рублей. Улететь в Стамбул с 3 по 5 мая можно от 28 050 рублей, с 10 по 13 мая - от 35 090 рублей.

Авиабилеты из Екатеринбурга в Москву на одного пассажира в формате туда-обратно с 3 по 5 мая обойдутся от 7 190 рублей, с 9 по 11 мая - от 10 300 рублей. В Сочи из Екатеринбурга с 3 по 5 мая можно улететь от 15 270 рублей, с 10 по 12 мая - от 22 970 рублей. Авиабилеты в Калининград с 3 по 5 мая можно найти от 19 400 рублей, с 8 по 10 мая - от 21 900 рублей. Перелет в Ереван с 3 по 5 мая будет стоить от 24 380 рублей, с 10 по 12 мая - от 24 780 рублей. В Стамбул из Екатеринбурга в первые майские можно улететь от 25 940 рублей, с 8 по 10 мая - от 34 260 рублей, сообщили "Российской газете" в "Авиасейлс".

В преддверии майских праздников также была увеличена частотность рейсов по популярным направлениям из разных аэропортов страны. Например, самым актуальным направлением полетов из Домодедово традиционно остается Сочи. В связи с этим число рейсов на черноморский курорт в конце апреля и в первые дни мая возросло до 135 в неделю. Об этом "Российской газете" рассказали представители аэропорта, добавив, что в майские праздники фактически самолеты в Сочи из столичного аэропорта будут летать каждый час.

"Москва на длинные выходные в мае становится точкой притяжения туристов из регионов России. С середины и конца апреля стало больше рейсов в Домодедово из Екатеринбурга, Новосибирска, Благовещенска, Иркутска, Читы, Нового Уренгоя и других городов России", - сообщили изданию представители аэропорта.

Также из Домодедово увеличилось количество рейсов в Минеральные Воды и появился дополнительный вечерний рейс в Волгоград, который будет действовать до 12 мая включительно. Кроме того, с середины апреля авиакомпании "Уральские авиалинии" и S7 увеличили частоту рейсов в Калининград до пяти раз в день.