В России запустят туристический поезд с сауной

В России впервые запустят туристический поезд с сауной. Уникальный вагон-спа войдет в состав обновленного круизного поезда «Жемчужина Кавказа», сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

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Внутри спа-вагона будут душевые кабины, инфракрасная сауна и зона отдыха. Максимальная вместимость - шесть человек, минимальное время пребывания - полтора часа. Финскую баню можно будет посетить по предварительной записи.

Помимо этого, пассажирам будут доступны услуги стирки и глажки белья, заказать их можно у проводника.

В обновленном составе «Жемчужина Кавказа» также появится ресепшен. Интерьер каждого вагона оформлен по мотивам одной из республик маршрута.

Поезд курсирует по маршруту Москва — Ростов–на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и обратно. В 2024 году планируется совершить 21 рейс из Москвы, первый отправится на юг 26 апреля. Время в пути - шесть-семь дней.

Отдельный рейс для жителей Тюмени отправится 8 мая.