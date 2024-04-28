Когда и куда отправиться любителям цветов в путешествие по России?

Россиянам рассказали, куда можно поехать в отпуск на территории страны, чтобы понаблюдать за цветением различных растений. Наиболее красивые туристические места перечислили «Известия».

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Например, в Дагестане с конца апреля до середины мая цветут маки. Эксперты рекомендуют запланировать поездку на майские праздники, когда в республике будет пик цветения.

В этот же период в Приморье можно увидеть цветение рододендронов, которое происходит в две волны, в зависимости от сезона: лиловую и нежно-розовую. Это редкое растение можно увидеть в труднодоступных местах Хасанского района.В Астрахани с середины июля до середины сентября цветут лотосы. Наряду с ними расцветают водяной орех, желтые кувшинки и водяные лилии. Из-за этого дельта реки Волги в этот период окрашивается во все оттенки розового и зеленого.

В Калининграде весь июнь наблюдается цветение люпинов. Областной центр украшен люпиновыми полями всех оттенков фиолетового и лилового. При этом необходимо помнить, что эти цветы являются ядовитыми, поэтому на люпиновое поле не стоит брать детей и животных.

В Кисловодске с июня по октябрь можно полюбоваться «‎королевой цветов»‎. Розы в Национальном парке города занимают примерно пару гектаров. Цветы представлены в 30 различных сортах.

Ранее шесть миллионов тюльпанов зацвели в Душанбе. В этом году цветение началось позже обычного. Все из-за холодного марта.