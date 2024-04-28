Отдых на майские праздники в ЯНАО: кемпинг, глэмпинг, релакс

Длинные майские выходные — это отличный способ отдохнуть от рабочих будней и восстановить силы. Ямал — идеальное место, где выезд на природу способен подарить расслабление и снять стресс. Какие места для отдыха доступны в ЯНАО — в материале URA.RU.

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Кэмпинг

В 80 километрах от Салехарда находится кемпинг на станции Собь Полярный Урал. Неподалеку от реки Собь в живописном месте стоят переоборудованные для комфортного проживания железнодорожные вагоны. Внутри них есть все необходимые удобства. Отдыхающим доступна рыбалка, поход в ущелье, сноускайтинг и экскурсия на гору Ламба Пэ. Место пользуется популярностью у туристов, поэтому желающим отдохнуть на первозданном Ямале нужно заранее бронировать места.

Глэмпинг

Более комфортные условия проживания в близости с природными красотами предлагают ямальские глэмпинги. В Надыме отдыхающим доступен отдых в сферическом строении, выполненном по мотивам традиционных жилищ жителей севера. Внутри сферы есть отопление, свет, вайфай. Днем из строения видно бескрайние снежные пейзажи, а ночью можно запечатлеть северное сияние. Отдых в сочетании комфорта и природы доступен в Губкинском. Там недавно открылся новый глэмпинг «Северное сияние». Туристам доступны комфортные домики в скандинавском стиле, бани и мангалы.

Бани и спа

Самым легким способом восстановить силы после работы традиционно являются бани и спа. В Новом Уренгое можно попариться травяными вениками и принять целительную ванну с магниевой солью в «Тундре SPA». В атмосфере леса, в чуме или юрте, можно отдохнуть после традиционной русской бани в Тарко-Сале. Жителям Салехарда доступен релакс в деревянной купели на улице и восстановление сил в «Кедровом паре».