На Алтае ожидают увеличение турпоездок до 250 тыс. на майские праздники

Число туристических поездок в Республику Алтай, как ожидается, увеличится в майские праздники на 7% - до 250 тысяч, сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

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"Туристический поток в Республику Алтай на майские праздники в прошлом году оказался ниже среднего уровня и ожиданий бизнеса. Владельцы некоторых турбаз и гостиниц связывали это с аномально холодной весной. В мае 2024 года ожидается прирост турпотока по сравнению с прошлым годом порядка 7 %, благодаря погодным условиям", - сказали в ведомстве, добавив, что ожидается более 250 тыс. поездок.

По прогнозам синоптиков, погода в мае в 2024 года не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые года в Горно-Алтайске, температурные показатели будут близки к средним за последние пять лет.

В 2024 году уже началось цветение маральника, который дополнительно привлекает все больше туристов.

"11 мая состоится республиканский фестиваль "Чике-Таманская весна - когда цветет маральник". В этом году гостей и жителей региона ожидают насыщенные культурная и спортивная программы, ярмарка мастеров, мастер-классы, экскурсии. В два раза увеличилась площадь проведения фестиваля. В рамках празднования состоится финал первого в истории Чемпионата России по национальной игре Кок Бору", - добавили в министерстве.

В управлении по туризму Алтайского края ТАСС сообщили, что также ожидают роста туристических поездок в регион.

"В прошлом году в период майских праздников показатель туристско-экскурсионного потока на территории Алтайского края находился на уровне 90 тыс. человек. В текущем году на майские праздники в период с 28 апреля до 12 мая мы ожидаем еще больше гостей. Это связано как с увеличением продолжительности выходных дней, так и с высоким спросом на отдых в крае", - сказали в ведомстве.

Традиционно на майские праздники популярна предгорная часть Алтайского края. В управлении отмечают, что это обусловлено не только желанием туристов в период длительных выходных сменить городскую обстановку и побывать на природе, но и тем, что в мае на базах отдыха региона начинается летний туристический сезон, который традиционно открывает фестиваль "Цветение маральника".