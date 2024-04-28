В Ленинградской области открывается крепость Орешек для туристов

Туристический сезон в крепости Орешек на острове Ореховый в Шлиссельбурге открывается 28 апреля, что на три дня раньше обычного. Об этом рассказал журналистам в пресс-туре заместитель Генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по организации деятельности обособленных подразделений Сергей Орлов.

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"В этом году крепость Орешек откроет свои ворота для посетителей 28 апреля, на три дня раньше, чем обычно. Причина - длинные выходные, чтобы гостям было, куда поехать. Туристический сезон 2024 года продлится до 30 октября", - рассказал Орлов.

Особое внимание уделят круглым датам, связанным с историей Орешка: 300-летию переноса мощей Святого Благоверного князя Александра Невского из крепости в Александро-Невский монастырь (ныне Свято-Троицкая Александро-Невская лавра) в Петербурге и 260 лет со дня трагической гибели в стенах крепости императора Иоанна Антоновича.

Также в крепости пройдут три фестиваля исторической реконструкции, которые перенесут гостей в атмосферу крепости разных эпох: от XIV века до времен Великой Отечественной войны. Для детей и подростков проведут познавательные программы и интерактивные игры.

О переносе мощей

По замыслу Петра Великого, мощи Александра Невского, хранившиеся во Владимире, должны были прибыть в Петербург 30 августа (12 сентября) 1723 года на вторую годовщину подписания Ништадтского мира. Но путь из Владимира занял больше времени, процессия останавливалась во всех населенных пунктах, были крестные ходы, богослужения, рассказал директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Сиренов.

"Александр Невский - один из самых почитаемых русских святых. <…> Долгое время считалось, что мощи находились в самом Шлиссельбурге, а не в крепости. <…> Но при внимательном прочтении источников стало ясно, что в течение года мощи находились здесь", - объяснил Сиренов.

По последним исследованиям петербургских историков было точно определено место хранения мощей в Шлиссельбурге. Это Иоанновский собор в крепости Орешек. Спустя год, 30 августа 1724 года, для переноса мощей из крепости в Петербург была разработана торжественная церемония с участием российского морского флота.

Петр I встречал галеру с мощами в Усть-Ижоре - месте, где совершилась знаменитая Невская битва.

О гибели императора

Одна из выставок будет посвящена 260-летию со дня гибели императора Ивана Антоновича, Иван VI в годы царствования. Это самый известный узник Шлиссельбургской тюрьмы, содержался там восемь последних лет своей жизни. Был убит в 1764 году при попытке освобождения, рассказала старший научный сотрудник крепости Орешек Юлия Дьякова.

"Выставка будет стендовая, будет размещаться она как раз напротив того места, где был заключен Иван Антонович. <…> Камера Ивана Антоновича была на первом этаже и вдоль всей длины казарм была построена такая красивая галерея. <…> И вот на этой галерее хранили дрова. И дрова-то складывали как раз в том месте, где были окна. <…> То есть Иван Антонович сидел без света. Никто не знал, что он здесь находится", - рассказала она.

Об императоре узнали, решили освободить его, но у охраны Ивана Антоновича была инструкция - в руки живым не отдавать. И при попытке освобождения охрана убила узника.

История крепости

Крепость Орешек основана в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В древние времена она защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов. Во время Великой Отечественной войны защитники крепости обороняли Дорогу жизни. С 1965 года крепость входит в комплекс Музея истории Санкт-Петербурга. В наши дни на Ореховом острове можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX - начала ХХ века. В прошлом году крепость посетили рекордные 198 тыс. гостей.