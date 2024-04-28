В Кремлевском Дворце откроется Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"

Шестой Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" откроется в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в воскресенье. Со сцены прозвучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, сообщили в пресс-службе смотра.

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В 2024 году оргкомитет фестиваля получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило 15 зарубежных участников, которые приглашены в Москву. В финал вышли представители Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции и Франции.

Сольные выступления вокалистов состоятся в первый конкурсный день - 28 апреля - в Малом зале ГКД, а 1 мая в финальном гала-концерте в Большом зале ГКД зарубежные исполнители выступят в дуэтах с российскими. В концерте примут участие Ярослав Сумишевский, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Полина Агуреева и другие артисты.

Лауреатов "Дороги на Ялту" определит жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Александр Скляр, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, серебряный призер фестиваля "Дорога на Ялту" 2023 года Тино Айсбреннер. Председатель жюри - народный артист РСФСР Лев Лещенко. Премьера эфирной версии гала-концерта состоится 8 мая на телеканале "Россия-Культура".

Впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году. С 2022 года смотр проходит в Москве. Президент фестиваля - генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов, художественным руководителем является Эрнест Мацкявичюс. Главная идея "Дороги на Ялту" заключается, в частности, в сохранении через музыку исторический памяти о Великой Отечественной войне, прославлении образа советского и русского солдата-освободителя. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ, правительства Республики Крым. ТАСС - информационный партнер фестиваля.