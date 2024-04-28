В Ингушетии бронирование отелей достигло 90% на майские выходные

Уровень бронирования отелей в Ингушетии в майские выходные достиг 90%. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

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"Впереди длинные майские выходные, и в Ингушетии ожидается большое количество туристов. Уже сегодня забронировано 90% номерного фонда республики. <...> Стоимость проживания осталась прежней, мы не стали повышать цены, несмотря на их повсеместный рост в период праздников", - написал он.

В республике 15 отелей.