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В Ингушетии бронирование отелей достигло 90% на майские выходные

Уровень бронирования отелей в Ингушетии в майские выходные достиг 90%. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В Ингушетии бронирование отелей достигло 90% на майские выходные
© РИА Новости
"Впереди длинные майские выходные, и в Ингушетии ожидается большое количество туристов. Уже сегодня забронировано 90% номерного фонда республики. <...> Стоимость проживания осталась прежней, мы не стали повышать цены, несмотря на их повсеместный рост в период праздников", - написал он.

В республике 15 отелей.

"Уверен, что горная Ингушетия поразит наших гостей своей уникальностью и величием. Здесь много исторических памятников, чистая родниковая вода и воздух, много целебных трав", - добавил Калиматов.
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