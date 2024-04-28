В Ингушетии бронирование отелей достигло 90% на майские выходные
Уровень бронирования отелей в Ингушетии в майские выходные достиг 90%. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.
"Впереди длинные майские выходные, и в Ингушетии ожидается большое количество туристов. Уже сегодня забронировано 90% номерного фонда республики. <...> Стоимость проживания осталась прежней, мы не стали повышать цены, несмотря на их повсеместный рост в период праздников", - написал он.
В республике 15 отелей.
"Уверен, что горная Ингушетия поразит наших гостей своей уникальностью и величием. Здесь много исторических памятников, чистая родниковая вода и воздух, много целебных трав", - добавил Калиматов.