Турагент рассказала, жители каких стран больше всего оформляли визы в РФ

За минувший год МИД РФ выдал больше всего бумажных виз иностранцам, которые посещали Россию по вопросам бизнеса и туризма. Об этом в беседе с Banki.loans сообщил эксперт в области туризма Николай Мельник.

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Спикер уточнил, что поданные стран, с которыми РФ отменила визовый режим, вправе свободно посещать российские регионы в течение определенного срока.

«Например, если гражданин ОАЭ собирается посетить нашу страну с туристической целью, виза ему не нужна. Но в остальных случаях: учеба, бизнес, получение убежища и так далее, - в этих случаях виза понадобится», - пояснил спикер.

Так, рабочие визы для визита в РФ чаще всего оформляли представители Ближнего Востока.

«Например, граждане Туркменистана приезжали в РФ для работы. Разные бизнес-партнеры тоже для посещения России оформляли визы. Сред них: Арабские Эмираты, Катар, Индия, Китай, Шри-Ланка, Корея», - перечислил собеседник издания.

Больше всего виз среди иностранцев, которые посещали Россию с целью туризма, оформляли граждане Китая, Индии, Ирана, Германии, Вьетнама, Туркменистана, а также некоторых стран Балтии.

По данным статистики Консульского департамента МИД России, в минувшем году интересен иностранцев к РФ по сравнению с 2022-м, намного вырос. Так, за 2023 год приезжие их других стран получили более 800 тысяч виз для въезда в РФ, что на 64 процента больше, чем в 2022 году – около 515 тысяч виз.