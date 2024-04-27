Большинство российских туристов отправятся на отдых внутри страны в июне

Согласно новому исследованию, в апреле доля бронирований перелётов на июнь выросла на 54% по отношению к марту. Большинство туристов (70%) отправятся отдыхать в города России.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Авиасейлс».

Что касается внутренних направлений, то на Сочи приходится 20% от всех бронирований в июне. В Санкт-Петербург отправятся 10% всех путешественников, а на Калининград пришлось 8% бронирований.

В список направлений также вошли Москва, Махачкала и Минеральные Воды.

Зарубежные направления составили 30% бронирований в июне. Лидируют Ереван, Баку, Анталья, Стамбул и Минск.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал популярные направления на майские праздники. По его словам, лидирует Краснодарский край.