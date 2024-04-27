Более 50% речных круизов забронировали в РФ в 2024 году

Более 50% речных круизов забронировали россияне на лето 2024 года. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на вице-президента российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. По его словам, этот вид туризма очень активно развивается в стране. Так, он уточнил, что перед майскими праздниками было забронировано более 40% туров. Однако сейчас, как утверждает Барзыкин, россияне смогут найти свободные места.

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"Навигация в этом году на 5 дней раньше. 1,5 тысячи у нас маршрутов, появились новые, можно сказать, пятизвездочные теплоходы. Весь ассортимент практически в ходу, до 15 ноября навигация у нас длится", – добавил он.

В Ассоциации туроператоров напомнили, что сезон навигации в этом году уже стартовал. Эксперты объяснили, что рост круизов происходит благодаря совокупности факторов, начиная от ограничения возможностей зарубежного отдыха и заканчивая увеличением интереса туристов к поездкам по своей России.

"На борту теплоходов все больше становится детей, поэтому для них отдельно разрабатывается анимационная и экскурсионная программа, а также создаются или переоборудуются детские комнаты", – уточнили в АТОР.

При этом в пресс-службе уточнили, что направление речных круизов продолжит развиваться. Например, среди перспективных участков заявлена река Белая, по которой сейчас с ограничениями идут круизы в Башкирию, а также река Ока, по которой проходит знаменитая "Московская кругосветка". Для развития круизного туризма, как считают в АТОР, необходимо продолжать строительство новых и обновлять старые судна, которые можно ожидать в 2025–2026 годах.

"В целом, стоимость круизов выросла примерно на 15%, и компании стараются максимально удерживать привлекательные цены для туристов, несмотря на объективное подорожание круизного продукта", – заключили в пресс-службе.

Ранее тревел-блогера Наталия Ансталь назвала преимущества морских круизов. Она сообщила, что во время морского круиза можно посетить несколько стран и мест за одну поездку. При этом, по ее словам, на лайнерах есть большое количество развлечений – бассейны, СПА, кинотеатры и рестораны. Во время путешествия туристы могут искупаться в море, а также посетить архитектурные достопримечательности, добавила эксперт.