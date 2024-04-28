Проект семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» стартовал в Москве

Столичное правительство и Музей Победы в субботу, 27 апреля, запустили новый сезон проекта «Парк Победы. Главный патриотический». Москвичи и гости столицы собрались в этот день на Поклонной горе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

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В преддверии Дня Победы для посетителей Музея Победы открылось свыше 70 тематических площадок, воссоздающих атмосферу 40-х годов XX века. Они будут доступны для посещения вплоть до 13 октября текущего года.

Пришедшие в первый день гости проекта стали участниками обучения по оказанию первой помощи, попробовали себя в пневматическом тире и на тренировочной площадке нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Кроме того, на Поклонной горе состоялось множество интересных мероприятий и даже прошел исторический квест.

В четверг, 2 мая, волонтерский центр Музея Победы проведет встречу патриотических, молодежных и общественных организаций в рамках подготовки празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Культурная площадка также подготовила виртуальную выставку работ Международного конкурса рисунков «Открытка Победы» в преддверии 9 Мая. В состязании приняли участие свыше 17 тысяч авторов со всей России и стран зарубежья.