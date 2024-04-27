Петербург позвал туристов на открытие летнего сезона

Санкт-Петербург на предстоящие майские праздники вошел в тройку самых популярных направлений для внутреннего туризма. Власти прогнозируют, что в город на Неве в эти дни приедет порядка 850 тыс. гостей – это практически на 90 тыс. больше, чем годом ранее. Туристы найдут, чем заняться, – мероприятий запланировано множество, и редакция TourDom.ru рассказывает о самых интересных из них.

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Сразу отметим, что помимо обновленных экспозиций в самых известных достопримечательностях, таких как Эрмитаж, Петергоф, Царское село, мероприятия пройдут на объектах, вошедших в программу «Новая туристская география». А это, без сомнения, привлечет в Северную столицу туристов более молодого поколения.

Еще один аргумент посетить Питер в дни майских праздников – официальное открытие летнего сезона, которое началось сегодня и продолжится завтра, 28 апреля. В частности, стартует полноценный сезон навигации, а в Петергофе в пятницу, 27 апреля, запустили фонтаны, которые теперь будут работать до глубокой осени. На летний режим переходят также крепость Орешек и Ботанический сад. Теперь все они работают ежедневно и без выходных с 10:00 до 20:00.

28 апреля по случаю открытия летнего сезона во дворе Капеллы стартует «Императорский полдень» – в полдень после выстрела пушки Петропавловской крепости там будут проходить мини-концерты. Такие мероприятия начались 2 года назад, но уже собирают толпы туристов.

С 29 апреля по 1 мая в Кронштадте на острове Фортов пройдет Фестиваль стендового моделизма и военно-исторической миниатюры. Гостям продемонстрируют миниатюрные самолеты, корабли и субмарины, танки и многое другое, сообщает портал «Культура Петербурга».

30 апреля в клубе Игоря Бутмана состоится большой фестиваль по случаю Международного дня джаза. Вечерние концерты 28–30 апреля и 1 мая также ждут поклонников этого жанра музыки и в джаз-клубе Police Station.

4 мая на главной сцене еще одного объекта «Новой туристской географии» – Vokzal 1853 – пройдет семейный фестиваль с шоу трансформеров, презентацией молодежной коллекции одежды, выступлением популярных блогеров и концертом Егора Шипа.

3, 4 и 5 мая в Юсуповском саду внимание туристов наверняка привлечет традиционный Фестиваль водных фонариков DreamFest, который организаторы называют самым романтичным событием летнего сезона. Особенностью мероприятия в этом году станет космическая зона с планетарием, огромная Луна на воде и парад планет там же.

4 и 5 мая в Севкабель Порту пройдет фестиваль косплея, кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «СТАРКОН». По заявленным жанрам понятно, что программа будет интересной и разнообразной.

День Победы, в Петербурге, как всегда, отметят масштабно. Празднование откроется военным парадом на Дворцовой площади, в котором примет участие более 4 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной техники, включая исторические образцы времен Великой Отечественной. Пролет боевых самолетов в этом году не запланирован. По Невскому проспекту проедет около 80 ретроавтомобилей с ветеранами ВОВ и участниками спецоперации. Раритетную технику после автопробега оставят напротив Эрмитажа для ознакомления на целый день. Также 9 мая в Доме офицеров состоится серия концертов «Этих дней не смолкнет слава», а парадный двор Академической капеллы превратится в танцевальную площадку «Весна 45 года».

Правительство Санкт-Петербурга предупреждает, что на всех праздничных мероприятиях будут соблюдаться особые меры безопасности, и просит отнестись к ним с пониманием. Также городские власти приняли решение не проводить в этом году салют.

Ранее TourDom.ru рассказывал о наиболее интересных мероприятиях, которые пройдут в длинные выходные в Москве.