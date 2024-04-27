Эксперт объяснил рост популярности апарт-отелей

В столице в этом году прогнозируется значительный рост числа апарт-отелей, по количеству номерного фонда они приблизятся к классическим гостиницам. «Вечерняя Москва» узнала, в чем преимущество апарт-отелей перед традиционными местами отдыха у туристов и насколько выгодно в них останавливаться.

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Как рассказал эксперт по туризму Николай Мельник, апарт-отели существуют уже очень давно, но сейчас этот сегмент бизнеса стал особенно выгодным.

— Возросший спрос на апартаменты в Москве связан с тем, что оплачивать отели дорого, а апарт-отели являются альтернативой хостелу. По стоимости они выходят не сильно дороже, но качество проживания в них выше. Естественно, когда человек будет выбирать, где ему остановиться, он выберет апарт-отель, потому что это удобнее и выгоднее, — пояснил Мельник.

В таких отелях, по словам эксперта, владельцу не нужно кормить постояльцев, в номерах предусмотрено место для приготовления пищи. Это главное отличие таких отелей от классических гостиниц.

Условия в номерном фонде делятся на две категории:

Студия — однокомнатный номер с мини-кухней и со всеми необходимыми приборами и посудой.Апартаменты — обычно двух-трех-комнатное пространство, куда входят полноценная гостиная и спальня.

Огромный плюс студии в том, что можно приготовить еду прямо в номере, подчеркнул собеседник «ВМ». А стоимость проживания при этом будет зависеть только от качества апартаментов.

— В среднем проживание в столичном регионе начинается от 2400 рублей за сутки. Но такие апартаменты можно снять и на месяц, что выходит гораздо дешевле обычной аренды — от 27 до 30 тысяч рублей, — сказал Мельник.

Он также добавил, что любыми апартаментами владеет управляющая компания, которая распродает номера. На этапе строительства любое физическое лицо может обратиться к ним и выкупить апартаменты для реализации. В апартаментах человек не сможет прописаться, поэтому он либо реализует (сдает) их самостоятельно, либо доверяет их управляющей компании, которой отдает проценты за реализацию.