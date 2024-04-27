Российские регионы посетят блогеры из Китая, Индии и арабских стран

В 2024 году российские регионы посетят шесть делегаций блогеров и туроператоров из Китая, Индии и арабских стран для развития въездного туризма. Об этом сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова,

Первая делегация блогеров и туроператоров из Бахрейна и Саудовской Аравии посетила Сочи. Гости остались довольны природными достопримечательностями, развитой инфраструктурой, чистотой и безопасностью российских курортов. Они заявили, что готовы продвигать Россию как новое туристическое направление в своих странах. В то же время подобные ознакомительные визиты будут организованы и для представителей других стран в конце этого года.

Максутова добавила, что визит гостей из стран Персидского залива в Сочи вызвал большой интерес у публики. В результате блогеры постоянно снимали все увиденное и публиковали в социальных сетях, а туроператоры сразу же включали в свои турпакеты то, что понравилось миллионам зрителей.

Она также уточнила, что в июле блогеры и туроператоры из Китая посетят Сибирь, Бурятию, Ульяновск и Улан-Удэ.

Ранее в Норвегии туриста оштрафовали на $1 100 за то, что он побеспокоил моржа.

Источник: https://runews24.ru/tourism/27/04/2024/rossijskie-regionyi-posetyat-blogeryi-iz-kitaya-indii-i-arabskix-stran

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