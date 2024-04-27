Почти 80% номерного фонда курортов КЧР забронировано на майские праздники

Номерной фонд курортов и туристических комплексов в Карачаево-Черкесии на майские праздники забронирован на 78%, сообщил ТАСС представитель министерства туризма и курортов республики.

"Ежегодно растет число туристов, выбирающих для отдыха нашу республику, в том числе весной и летом. На майские праздники номерной фонд курортов, туркомплексов и баз забронирован на 78%", - сказал собеседник агентства.

В числе самых востребованных туристических направлений Карачаево-Черкесии - известные курорты "Архыз" и "Домбай", туркомплекс "Медовые водопады", Тебердинский национальный парк, а также Софийская поляна, Кислые источники и Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН.

Пресс-служба главы и правительства КЧР сообщала, что регион войдет в пакетные туры ведущих туроператоров России.

По данным Минтуризма республики, за три месяца 2024 года регион посетили свыше 1,1 млн туристов, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. До конца года КЧР ожидает более 2,2 млн человек.