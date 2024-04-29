Десятки тысяч туристов стали участниками грандиозного алтайского фестиваля
Вот уже 11 лет в Алтайском районе на туркомплексе «Бирюзовая Катунь» именно этим масштабным мероприятием дается старт туристического сезона.
Собравшихся приветствовал губернатор АК Виктор Томенко, особо подчеркнувший, что с каждым годом на Алтае улучшаются условия для отдыха. Многих туристов привлекают неописуемые красоты города-курорта Белокурихи, а также многочисленные заповедники, национальные парки и озёра.
«Фишкой» нынешнего фестиваля стал показ одежды от известных на Алтае кутюрье (впервые в истории праздника).
Все желающие могли ознакомиться с экспозициями многочисленных алтайских музеев, посетить мастер-классы по флористике и живописи, насладиться творчеством лучших вокалистов и танцоров региона.
Всего для посетителей было организовано более десятка всевозможных локаций, пишет официальный сайт Алтайского края.
Известный художник-аэрографист из Барнаула Николай Замятин на глазах публики изобразил пейзаж предгорий с яркими акцентами цветущего маральника. Картина стала фотозоной фестиваля.
Гости смогли продегустировать местную фермерскую продукцию и приобрести на память о «Цветении маральника» всевозможные сувениры.
Одним из самых заметных мероприятий фестиваля стало открытие музея знаменитого философа и художника Николая Рериха.
Ранее на Ставрополье провели первый фестиваль здоровья.