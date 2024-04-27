Каждый четвертый россиянин уедет в Москву

Россияне массово отправятся в Москву – такой интерес соотечественников зафиксирован исследователями компаний «Работа.ру» и «СберАвто», сообщает ИА DEITA.RU. Они провели аналитику и выяснили предпочтения жителей России, пожелавших путешествовать на предстоящих майских праздниках.

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За пределы места проживания на длинные майские выходные готов отправиться каждый восьмой житель России – 12%. Каждый четвёртый участник опроса (27%) указал, что поедет в Москву и Подмосковье, пишут РИА Новости. Ещё примерно столько же респондентов (23%) отметят майские праздники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Нижний Новгород для путешествия выбрали 11% участников опроса, Сочи – 8%, Ярославль – 7%. Путешествия в Екатеринбург, Псков, Коломну и Краснодар запланировали по 6% опрошенных. Суздаль, Калининград и Владимир интересуют 4% путешественников.

В опросе приняли участие более одной тысячи россиян старше 18 лет по всей России, планирующих отправиться в путешествие на майские праздники.