Как туристу посмотреть Парад Победы в Москве

Москва в списке топовых направлений для внутреннего туризма на начинающиеся завтра майские праздники. Редакция TourDom.ru выяснила, что интересного можно посмотреть в российской столице в эти дни, как посмотреть Парад Победы и состоится ли салют.

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Большинство мероприятий проводится под открытым небом, поэтому спешим порадовать москвичей и туристов: синоптики обещают в первые дни майских праздников хорошую теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем будет 16–18 °С, а в День Победы столбики термометров поднимутся до 21 °С.

Поэтому, если вы приедете на личном автотранспорте, то можете припарковаться и смело идти гулять по праздничной Москве. В своем телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что 29, 30 апреля и 1, 9, 10 и 11 мая парковка в мегаполисе будет бесплатной. При этом надо учитывать, что из-за проведения репетиций Парада Победы и непосредственно в день его проведения будет закрыто движение на ряде улиц в центре. Также вводятся ограничения на продажу алкоголя в местах, прилегающих к Красной площади. А на таких популярных туристических локациях, как Тверская улица и частично на 1-й Тверской-Ямской магазины, кафе, рестораны и открытые веранды в это время и вовсе не будут работать.

А теперь о приятном. В Москве в праздничные дни запланировано более 300 мероприятий, как платных, так и бесплатных. Подробнее остановимся на последних. Непосредственно 1 мая они пройдут во всех крупных столичных парках. Правда, найти там нечто неординарное вряд ли получится.

Парк «Сокольники» приглашает на масштабный фестиваль «Запуск лета: парк в ритме поп-рока», который завершится концертом. В Парке Горького праздничный день откроет забег «Май! Парк! Бег!» Помимо забега, пленэров в 16:00 там начнется открытие танцевального сезона. А в саду «Эрмитаж» пройдет «Культурный пикник» с насыщенной программой. Начало в 13:00. На ВДНХ состоится первомайское шествие «Май! Труд крут!» – 5 тыс. участников пройдет в составе девяти костюмированных колонн.

Подробнее ознакомиться с мероприятиями можно на сайте московской мэрии. Там также советую посетить интересную выставку трофеев, добытых нашими военными в зоне спецоперации. Будет представлено около 40 образцов военной техники стран НАТО, включая те самые подбитые танки «Леопард-2», БМП «Мардер», «Брэдли» и многое другое. Экспозиция откроется 1 мая на площади перед Музеем Победы на Поклонной горе.

9 мая также организуют различные мероприятия, естественно, патриотической направленности – в основном это концерты и театральные постановки артистов самодеятельности. Главной площадкой по традиции станут два парка – Горького и Победы. Основное событие, понятно, – это парад на Красной площади. В этом году Министерство обороны сообщило, что в нем примет участие более 9 тыс. военнослужащих и около 75 единиц военной техники. Обещают и пролет военной авиации, который в 2023 году отменили.

Понятно, что посмотреть парад с трибун Красной площади туристу не суждено. Но есть варианты. Во-первых, в дни репетиций 2 и 5 мая либо в сам праздник дойти пешком до центра и рассматривать колонны военной техники на одном из перекрытых для транспорта участков улиц.

Второе – поселиться в отеле с видом на Кремль, что, конечно, влетит в копеечку, но панорама и впечатления окажутся впечатляющими. К примеру, проживание в The Carlton с 8 по 10 мая обойдется минимум в 92 800 руб. на двоих. Свободные номера по состоянию на полдень 27 апреля еще были.

Многие также приезжают в Москву посмотреть на праздничный салют. На данный момент мэрия еще не дала официального ответа по поводу отмены фейерверков, как это сделали уже власти многих городов. Но скорее всего, заявление последует в ближайшее время.