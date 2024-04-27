Во Внуково усилили меры безопасности

Аэропорт Внуково попросил пассажиров международных рейсов приезжать пораньше. Это связано с усилением мер безопасности, сообщается на сайте воздушной гавани.

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Из-за этого прохождение предполетного досмотра может занять больше времени. Чтобы ускорить процесс, руководство аэропорта рекомендует перед прохождением рамки металлоискателя достать из карманов металлические предметы – ключи, смартфоны и другие гаджеты и положить их в специальный контейнер, а еще снять верхнюю одежду и головной убор.

Чтобы точно успеть на свой рейс, Внуково советует приезжать за 4 часа до вылета, а не за 2,5 или 3, как это было обычно. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что более серьезный досмотр в «горячие» дни – мера предсказуемая.

«В период праздников и без мер безопасности надо заранее приезжать, чтобы не рассказывать потом, как за 2 минуты до окончания посадки кто-то кого-то не пропустили», – уверен пользователь с ником Savva Panf.

Но для некоторых новость была неожиданной.

«Уже еду во Внуково, за 3 часа, надеюсь, проскочим», – поделилась подписчица Maggy.

Напоминаем, в прошлый раз меры безопасности в аэропортах усиливали в конце марта. Это сделали после теракта в «Крокус Сити Холле».