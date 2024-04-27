Ростов признали самым выгодным городом для отдыха на майские праздники

Туристам, которые ищут гостиницы категории «три звезды», в мае выгоднее всего отдыхать в Ростове. В донской столице, а также в Перми и Ялте такое жилье, по отношению к апрелю, подешевело сильнее всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

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«Заметнее всего подешевело жилье в Ростове-на-Дону: ночь в трехзвездочной гостинице обойдется путешественникам в среднем в 1500 рублей, что на 25% ниже, чем в апреле. Также сэкономить можно на проживании в Ялте: номер стоит около 2000 рублей, это на 23% меньше, чем в середине весны. Почти на столько же, на 21% (или до 2000 рублей), снизились цены на отели Перми», – пишет источник.

Также выгоднее, чем в апреле, в мае можно отдохнуть в Севастополе (снижение средней стоимости на 20% – около 1800 рублей) и Иркутске (снижение на 18% – до 2500 рублей). Кроме того, по сравнению с апрелем жилье стало дешевле в Волгограде, Хабаровске, Архызе, Грозном и Пятигорске. Кстати, в Ростовской области планируют увеличить номерной фонд гостиниц и отелей.