Россиянам порекомендовали интересные города для поездки в майские праздники

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга на майские праздники в России можно отправиться в ряд других городов, где есть интересные достопримечательности. Направления для коротких путешествий в выходные назвал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

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«Как направления выходного дня для тех, кто не может позволить себе отдыхать все дни подряд, хочется посоветовать Тулу, Калугу, Рязань, Псков, Выборг. Решайтесь на поездку, отправляйтесь в путешествие по нашей стране! Всем хорошего отдыха и приятных впечатлений!» – передает РИА «Новости» слова Тарбаева.

В Ассоциации туроператоров россиянам рассказали, что желающие отправиться в увлекательное путешествие могут поехать за границу в нескольких направлениях, не требующих виз и даже загранпаспорта. Такие страны – Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Туроператоры объяснили, как туда добраться и сколько это будет стоить.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники пользуются желанием россиян поехать в путешествие на майские праздники. Они рассылают сообщения о дешевых турах и выгодных предложениях, ведущие на фишинговые сайты, поэтому жителям страны следует быть бдительными.