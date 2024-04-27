Россиянам порекомендовали интересные города для поездки в майские праздники
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга на майские праздники в России можно отправиться в ряд других городов, где есть интересные достопримечательности. Направления для коротких путешествий в выходные назвал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
«Как направления выходного дня для тех, кто не может позволить себе отдыхать все дни подряд, хочется посоветовать Тулу, Калугу, Рязань, Псков, Выборг. Решайтесь на поездку, отправляйтесь в путешествие по нашей стране! Всем хорошего отдыха и приятных впечатлений!» – передает РИА «Новости» слова Тарбаева.
В Ассоциации туроператоров россиянам рассказали, что желающие отправиться в увлекательное путешествие могут поехать за границу в нескольких направлениях, не требующих виз и даже загранпаспорта. Такие страны – Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Туроператоры объяснили, как туда добраться и сколько это будет стоить.
Ранее россиян предупредили о том, что мошенники пользуются желанием россиян поехать в путешествие на майские праздники. Они рассылают сообщения о дешевых турах и выгодных предложениях, ведущие на фишинговые сайты, поэтому жителям страны следует быть бдительными.