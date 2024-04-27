В Санкт-Петербурге открывается летний туристический сезон

Открытие летнего туристического сезона состоится в Петербурге 27 и 28 апреля: в субботу будет объявлен полный старт навигации по рекам и каналам, а в воскресенье жителей и гостей города ждет первая в этом году торжественная церемония "Императорский полдень" во дворе Капеллы.

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"27 апреля вместе с ОАО "РЖД" мы открываем новый информационный туристский павильон на Московском железнодорожном вокзале - это тоже важная точка входа наших туристов. Вместе с нашими транспортными коллегами в 12:00 в Петропавловской крепости мы дадим старт навигации в Санкт-Петербурге уже в полном объеме", - рассказал ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

28 апреля будет продолжена новая традиция "Императорский полдень", которая появилась два года назад и сразу стала достопримечательностью.

"В 12:00 после выстрела пушки Петропавловской крепости во дворе Капеллы будет проходить мини-концерт - на это событие уже специально приезжают из разных городов, в это воскресенье мы ждем сразу несколько школьных групп", - отметил Корнеев.

На протяжении сезона каждое воскресенье в полдень будет распахиваться обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нем музыканты в форме, стилизованной под русский мундир первой половины XIX века, будут давать небольшой концерт.

"Впереди у нас много знаковых событий - открытие сезона фонтанов в Петергофе, Книжный салон на Дворцовой площади, Фестиваль тюльпанов на Елагином острове, День города. В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подготовлено много тематических экскурсий. Ждем гостей нашего города на масштабных спортивных мероприятиях - [в их числе] всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", марафон "Белые ночи", соревнования по триатлону "Медный всадник", старейший пробег "Пушкин-Санкт-Петербург", полумарафон "Северная столица", - рассказал ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский.

Нынешний сезон в Санкт-Петербурге пройдет под знаком семейного туризма, "что особенно важно, конечно, в этом году, объявленном нашим президентом Годом семьи", отметил Корнеев.

"Инфраструктура готовится, развиваются сервисы для семей с детьми, в гостиницах - аниматоры, детские комнаты, детские меню. Мы переориентируемся очень серьезно на семейную аудиторию, потому что она для нас вообще стратегически очень важна", - сказал председатель комитета.

По прогнозу аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", только в период майских праздников, с 27 апреля по 12 мая, город могут посетить около 850 тыс. гостей (в прошлом году в аналогичный период в городе побывали 770 тыс. туристов). Средняя загрузка гостиниц, отелей, хостелов с 28 апреля по 1 мая ожидается более 80%, с 9 по 12 мая - 90-95%. Предполагается, что она будет выше, чем в 2023 году, так как средний показатель по предварительным бронированиям сейчас уже превышает прошлогодние, сообщили ранее в Смольном.