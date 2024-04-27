В Петергофе состоится торжественный пуск фонтанов

Торжественный пуск всех фонтанов Нижнего парка откроет новый летний сезон в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф".

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"27 апреля в 11:00 состоится первый пуск фонтанов Нижнего парка, он будет сопровождаться торжественной музыкой. С этого дня и до 13 октября фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, а Нижний парк будет открыт с 9:00 до 20:00", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

Кроме того, с 27 апреля в Петергофе откроются музеи, закрытые на зиму, а вход в парки станет платным. Вместе с тем в летнем сезоне 2024 года в музее-заповеднике сохраняются нововведения прошлых лет, в том числе бесплатные утренние и вечерние часы для всех посетителей парков Александрия и Ораниенбаум: с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. Зайдя утром в парк, можно будет находиться на его территории весь день.

"Также мы всех ждем на Весеннем празднике фонтанов, который в 2024 году состоится 18 мая и будет посвящен 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета", - напомнили в музее-заповеднике.

В Петербурге, по прогнозу синоптиков, 27 апреля ожидается до плюс 12 градусов, без существенных осадков.

Об открытиях лета

Как сообщал генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков, ключевым событием сезона станет завершение масштабной научной реставрации Верхнего сада. Посетители увидят восстановленную историческую композицию регулярного сада конца XVIII века согласно планам Пьера Антония де Сент-Илера. Вход в Верхний сад останется бесплатным.

Также планируется открытие последних четырех интерьеров Китайского дворца в Ораниенбауме, расположенных на половине Екатерины II. Таким образом, полностью закончится реставрация этого дворца, начавшаяся в 2004 году.

В летнем сезоне в парках музея-заповедника будут проходить различные концерты, фестивали и праздничные мероприятия.

О музее-заповеднике

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим. Петергофские фонтаны созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I, фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе фонтаны-шутихи, а также фонтаны "Солнце" в восточной части парка и "Тритон" у Большой Оранжереи.

Сегодня музей-заповедник "Петергоф" - это 33 музея, 414 га парков и садов, более 150 фонтанов. Он входит в число самых популярных достопримечательностей России. В 2023 году Петергоф принял более 5 млн посетителей.