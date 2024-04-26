В горах Ингушетии обрушилась одна из стен средневековой каменной башни

Часть стены башни, относящейся к средневековому башенному комплексу "Верхний Кхарт", обрушилась в горах Ингушетии из-за аварийного состояния постройки. Об этом сообщается в Telegram-канале "АСМ Групп".

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"На днях обвалилась значительная часть стены исторической каменной башни средневекового башенного комплекса замкового типа "Верхний Кхарт". Одновременно с реставрацией башен Ингушетия постепенно продолжает терять уникальные памятники истории и культуры", - говорится в сообщении.

Как сообщается, программа по выявлению и сканированию всех башен и склепов Ингушетии позволит зафиксировать каждое строение и расположение каждого камня в кладке. Также в аварийном состоянии находится башенный комплекс "Меллер".

"Специалисты "АСМ Групп" совместно со специалистами Джейрахско-Ассинского музея-заповедника изучили башенный комплекс "Меллер" в труднодоступном ущелье Ингушетии. В результате работ выявлены 1 боевая и 5 полубоевых башен, 13 жилых башен, 1 мельница и 1 каменный родник, 30 склепов и 50 стел. Башни и склепы комплекса находятся в критически аварийном состоянии", - добавили в пресс-службе.

"АСМ Групп" объединяет профессионалов-реставраторов, работающих в городах России, а также выполняющих международные реставрационные проекты. Совместно с благотворительным фондом "Сафмар" специалисты занимаются восстановлением исторических данных о Республике Ингушетия.