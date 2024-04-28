В Сочи досрочно стартует летний курортный сезон

Летний туристический сезон в горах "Роза Хутор" в Сочи стартует в воскресенье, к его открытию подготовили новую пешую тропу протяженностью около 1 км, сообщили журналистам в пресс-службе горного курорта.

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"Новый летний сезон на "Роза Хутор" официально стартует 28 апреля. В этом году курорт вновь предложит разнообразную программу полноценного летнего отдыха для взрослых и детей. <…> Новинкой сезона станет тропа "Путь к альпакам", которая ведет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак "Пача мама". Ее протяженность составляет около километра", - говорится в сообщении.

В 2024 году жителям и гостям Сочи будут доступны 29 пеших троп, их работу будут запускать постепенно, ориентируясь на погодные условия. Как отметили в пресс-службе "Роза Хутор", большинство пеших маршрутов горного курорта будут работать уже в середине июня, первыми в начале мая откроются тропы в Горной Олимпийской деревне. Также посетителям курорта будут доступны велосипедные маршруты. Свою работу летом продолжат и круглогодичные аттракционы - подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан. Как уточнили в пресс-службе курорта, летний сезон на "Роза Хутор" продлится до начала ноября.

Летний сезон на курортах Краснодарского края традиционно стартует 1 мая, однако майские праздники в 2024 году начинаются с 28 апреля. В связи с этим многие территории в Сочи и на других курортах Краснодарского края запланировали программы по открытию сезона на этот день. Так, курорт "Газпром Поляна" возобновит работу семи канатных дорог в воскресенье.

"А3 (3S) легендарная канатная дорога с большими кабинами и панорамными окнами; А2, которая ведет на Пихтовый с Приюта Псехако и является продолжением А/А1. Также в этот день с заслуженного отдыха вернутся канатные дороги К1-К5 склона Альпика", - сообщается в Telegram-канале курорта. Также 29 апреля на курорте заработает аквапарк.

В то же время курорт "Красная Поляна" закроет горнолыжный сезон фестивалем "Май-Пати", который пройдет в горах с 1 по 5 мая.

"Это будет своеобразный микс зимнего отдыха и летних развлечений. На высоте 2 050 м над уровнем моря будет работать белоснежный пляж и бассейн площадью 70 кв. м для проездов на лыжах и сноубордах", - говорится в сообщении на официальном сайте курорта.

Кроме того, в летнем сезоне на "Красной Поляне" откроются два новых пеших маршрута средней категории сложности.

О туризме в крае

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. По итогам 2023 года турпоток достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих. Сочи является одним из самых популярных российских курортов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.