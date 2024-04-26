Россияне массово устремились в Москву

Жители России массово устремились в Москву и Санкт-Петербург на майские праздники, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования компаний «Работа.ру» и «СберАвто».

Так, стало известно, что каждый восьмой житель страны (12 процентов) собирается на длинные выходные в путешествие по России, из них более четверти отправятся в Московский регион. Примерно такое же количество россиян отправятся в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, говорится в исследовании.

Кроме того, в топе оказались Нижний Новгород, Сочи, Ярославль, Екатеринбург, Краснодар, Псков и Коломна.

Ранее москвичам рассказали об интересных событиях на майские праздники.