"Белавиа" открыла прямой рейс Минск - Махачкала

Воздушный коридор из белорусской столицы в Махачкалу, который накануне проложили авиаторы "Белавиа", по словам заместителя главы транспортной компании Владимира Баркуна, предоставляет жителям Синеокой дополнительную возможность посещать "вдохновляющие места, которые наполняют энергией".

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Новый регулярный маршрут, подчеркнул он, позволяет ближе познакомиться с культурой и историческим наследием Дагестана, увидеть живописные горы и Каспийское море, оценить красоту древнего Дербента и побывать на самом глубоком в Европе Сулакском каньоне. А время в пути на воздушном судне Эмбраер-195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса составит ориентировочно 3,5 часа.

Правда, пока рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам, уточнили в руководстве "Белавиа". Вылет из белорусской столицы запланирован в 13.10, а прибытие в российский регион - в 16.40. Вылет из Махачкалы - в 17.40, прибытие в Минск - в 21.35.

Кстати, по информации БЕЛТА, старт нового направления по традиции торжественно отметили в двух локациях: Национальном аэропорту Минск и Международном аэропорту Махачкала. В воздушной гавани белорусской столицы церемонию открыл ансамбль танца "Кавказ", а первому пассажиру вручили подарок и сертификат на трансфер от партнера авиакомпании. Празднично и нарядно выглядел в этот день и аэропорт в столице Дагестана, где борт по традиции встречали лезгинкой и водной аркой.

По словам представителя "Белавиа", загрузка первого рейса из Минска составила более 70 процентов, а предварительный показатель последующих - еще выше, что говорит о популярности маршрута уже сейчас.

Дело в том, что компания анонсировала данное направление еще в конце января, и белорусы смогли включить его в отдых в летний период, в том числе и майские праздники, резюмировал Баркун.