"Белавиа" открыла прямой рейс Минск - Махачкала
Воздушный коридор из белорусской столицы в Махачкалу, который накануне проложили авиаторы "Белавиа", по словам заместителя главы транспортной компании Владимира Баркуна, предоставляет жителям Синеокой дополнительную возможность посещать "вдохновляющие места, которые наполняют энергией".
Новый регулярный маршрут, подчеркнул он, позволяет ближе познакомиться с культурой и историческим наследием Дагестана, увидеть живописные горы и Каспийское море, оценить красоту древнего Дербента и побывать на самом глубоком в Европе Сулакском каньоне. А время в пути на воздушном судне Эмбраер-195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса составит ориентировочно 3,5 часа.
Правда, пока рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам, уточнили в руководстве "Белавиа". Вылет из белорусской столицы запланирован в 13.10, а прибытие в российский регион - в 16.40. Вылет из Махачкалы - в 17.40, прибытие в Минск - в 21.35.
Кстати, по информации БЕЛТА, старт нового направления по традиции торжественно отметили в двух локациях: Национальном аэропорту Минск и Международном аэропорту Махачкала. В воздушной гавани белорусской столицы церемонию открыл ансамбль танца "Кавказ", а первому пассажиру вручили подарок и сертификат на трансфер от партнера авиакомпании. Празднично и нарядно выглядел в этот день и аэропорт в столице Дагестана, где борт по традиции встречали лезгинкой и водной аркой.
По словам представителя "Белавиа", загрузка первого рейса из Минска составила более 70 процентов, а предварительный показатель последующих - еще выше, что говорит о популярности маршрута уже сейчас.
Дело в том, что компания анонсировала данное направление еще в конце января, и белорусы смогли включить его в отдых в летний период, в том числе и майские праздники, резюмировал Баркун.