В Воронежской области появятся новые туристические маршруты

В Воронежской области появятся три новых туристических маршрута, о чем в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Гусев.

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По словам главы правительства, первый маршрут будет проходить от Павловска до Россоши, второй и третий будет совместным с Липецкой и Ростовской областями. Название первого из них - «Священный Дон». Его планируют универсальным для разных способов передвижения, а значит пройти его можно будет, как на велосипеде, так и на лодке или пешком. Также в планах есть межрегиональные турмаршруты. С Ростовской областью уже подписали соглашение. По нему собираются сделать маршрут «Стартап Петра Первого».

Основная цель программы - познакомить туристов с достопримечательностями юга Воронежской области. Власти планируют подписать договор и с Липецкой областью, в котором будут прописаны планы по созданию маршрута, а с 8 мая появится туристический поезд Москва–Липецк–Воронеж.

Ранее обновленный состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа» пополнился вагоном-спа и сауной.