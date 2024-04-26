Туристы из стран Персидского залива стали чаще интересоваться отдыхом в России

Количество туристов из стран Персидского залива в России возросло больше чем на 100% за 2023 год, еще больший рост турпотока ожидается в текущем году. Об этом сообщила ТАСС директор центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова в ходе ознакомительного тура для первой делегации из Саудовской Аравии и Бахрейна, прибывшей в Сочи.

"В прошлом году мы констатировали, по замерам и Росстата, и МТС Big Data, что количество туристов из стран Персидского залива выросло больше, чем на 100% за прошлый год. В этом году мы ожидаем еще большего роста", - сказала Максутова.

Как отметила собеседница агентства, Сочи как город-курорт полностью соответствует требованиям туристов из стран Персидского залива.

"Здесь есть горы и снег, который для них - что-то невообразимо чудесное. И есть животные, с которыми можно обниматься и фотографироваться, в частности альпаки и хаски", - пояснила Максутова. Она также подчеркнула, что Краснодарский край в целом привлекателен своей инфраструктурой. "Мы готовы в принципе принимать туристов. Единственное, что нам нужно подтянуть, это гидов, говорящих на этих языках, и персонал в отелях", - добавила она.

Первая делегация туристов из регионов Персидского залива прибыла в Сочи в среду, в ее состав вошли семь блогеров и журналистов крупных изданий Саудовской Аравии и Бахрейна. Ознакомительный тур реализуется при поддержке Центра развития международного туризма по Программе продвижения туристского потенциала России. Инициатива подразумевает работу с инфлюенсерами из дружественных стран для демонстрации рекреационного потенциала РФ.

О туризме в крае

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Сочи является одним из самых популярных российских курортов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.