В АТОР озвучили стоимость летнего отдыха в Адыгее

Отдых летом в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Такие данные Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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При этом эксперты уточняют, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для Адыгеи. Так, «АльтаРио» предлагает путешественникам восьмидневное проживание на двоих от 38,5 тысячи рублей. А в туристическом комплексе «Даховская Слобода» аналогичный срок размещения обойдется от 70 тысяч рублей на двоих.

По данным специалистов, стоимость экскурсионных туров начинается от 43-63 тысяч рублей на двоих.

Ранее российская туристка побывала в Адыгее и описала отдых фразой «в бассейн — через мороз и ветер». По словам россиянки, путевки в четырехзвездочный отель обошлись ей недешево.