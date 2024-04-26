Блогеры из мусульманской страны побывали в горах Сочи и оценили русский снег

Блогеры из Бахрейна посетили горы Сочи в рамках ознакомительного тура и оценили поездку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических разработок (ЦСР).

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Иностранные туристы успели побывать в парке альпак и влюбиться в животных и русский снег. Они также отдохнули на местном курорте «Роза Хутор» и остались в восторге от горных развлечений.

Организаторы тура уверены, что турпоток из мусульманских стран вырастет в десятки раз. Директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова заявила, что следующая делегация блогеров прибудет в популярный курортный город России в середине мая.

«В прошлом году более семи тысяч арабов посетили Россию, — добавила она. — В этом году планируем десятками и сотнями и тысяч исчислять».

По словам Максутовой, иностранцы отмечают, что в Сочи более безопасно, чем, к примеру, в Лондоне, куда они привыкли летать.

Ранее на территории Сочи объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, в пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, в предгорьях и низких горах курортного города ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.