Запуск скоростных поездов Москва — Сочи сочли невыгодным

Даже один-два скоростных поезда между Москвой и Сочи парализуют все остальное движение, а грузовые поезда придется проводить по обходным путям, что приведет к миллиардным убыткам, как это уже происходит с «Сапсанами», сказал НСН Роман Мюнге.

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Сокращение времени в пути между Москвой и Сочи на поезде до 16 часов приведет к колоссальным убыткам — около 200 тысяч рублей на маршрут, к тому же электровозов, которые способны обеспечить такую скорость, крайне мало. Об этом НСН заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Соответствующее поручение по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья опубликовано на сайте Кремля. Мюнге назвал инициативу главы государства бесполезной и затратной.

«Это потребует колоссальных затрат. Сейчас южный ход очень сильно перегружен, продажи билетов на южные поезда практически прекратились, и поместить на одно место пассажирские и грузовые поезда не получится. Напомню, что расстояние от Москвы до Сочи 2000 километров. Чтобы добраться за 16 часов, поезд должен идти без остановок, выдерживать колоссальную участковую скорость, не должно быть смены локомотива. Сделать один-два таких поезда теоретически, может быть, и удастся (правда, для этого потребуются специализированные электровозы ЭП20, а их очень мало, да и управлять ими умеют не все локомотивные бригады), но они будут завязывать узлом всю магистраль. За 20 минут перед их проходом все поезда должны будут разъезжаться на запасные пути, ставиться на станциях. То есть пользы от них никакой не будет. Кроме того, есть самый главный вопрос — куда деть поезда, которые не идут с такой скоростью?» — сказал Мюнге.

По словам собеседника НСН, убыток от запуска таких поездов составит примерно 200 тысяч рублей на маршрут.

«Если указание будет очень сильным, то один-два поезда сделают и на этом остановятся, и это будет колоссальный убыток (примерно 200 тысяч рублей на маршрут). Если не слишком сильным, думаю, в РЖД найдут, как его обойти, скажут, что ускорили время в пути на час — и этого достаточно. Это очень неочевидная экономика: например, для “Сапсанов”, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, до сих пор не считают убытком кружность движения для грузовых поездов, которые идут через Ярославский ход, потом через Бабаево и Волховстроевский ход. Если это подсчитать, то убыточность “Сапсанов” будет исчисляться миллиардами рублей. Уводить грузовое движение на обходные пути придется и в случае реализации инициативы президента», — добавил эксперт.

В заключение Мюнге заявил, что успеть запустить такой состав можно до начала курортного сезона.

«Успеть можно и за неделю. Руководитель РЖД Олег Белозеров заставит работать графистов, у кого-то отберут некоторое количество электровозов ЭП20 (хотя бы шесть-семь машин), вагоны тоже найдутся, и как-то это поедет. Если они будут ездить без смены бригад от Москвы до Воронежа, если остановок не будет, как-то у них это получится. Но смысла, повторюсь, никакого нет», — подытожил он.

Ранее Белозеров во время выступления в рамках правительственного часа в Госдуме заявил, что РЖД ожидают строительства запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей в России в течение 10-15 лет.