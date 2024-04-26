В Сочи для инвалидов оборудовали 40% пляжей

В Сочи из 170 пляжей людям с ограниченными возможностями доступны 68. Об этом рассказала первый заммэра города Светлана Калинина.

Ежедневно растет потребность в инклюзивности городской среды. Это касается не только инвалидов, но и мам с детьми, а также пожилых людей, что составляет примерно 20-25% населения Сочи. Из-за этого власти и решили разработать проект «Доступный Сочи», благодаря которому в городе обновится перечень объектов, таких как пандусы, подъемники, надземные и подземные переходы и т.д.

«Важно обеспечить доступность для маломобильных граждан объектов городской среды, в том числе парки, скверы, туалеты», – подчеркнула замглавы города.

Ранее стало известно, что стоимость размещения в гостиницах Сочи в первом квартале 2024 года выросла на 17,3% в сравнении с прошлым годом.