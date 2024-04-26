Как отдохнуть в Российском университете спецназа

Если вы бывали в Чечне, то наверняка видели наклейку «РУС» на задних стеклах автомобилей. Так здесь подчеркивают не национальную принадлежность, а причастность к Российскому университету спецназа в Гудермесе.

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Совсем недавно название учебного заведения изменилось. После того как зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев побывал в Гудермесе и высоко оценил созданные здесь условия для подготовки бойцов, Рамзан Кадыров объявил, что отныне РУС будет носить имя Владимира Путина. Глава Чечни пояснил, что это решение было принято еще в момент основания университета, но сначала нужно было доказать, что он достоин высокого звания.

Совет № 1. Все описанные ниже программы — рабочие, но действуют они только при наличии предварительной записи. Поэтому сначала свяжитесь с отделом продаж по телефону +7(995) 805−80−80 и забронируйте тур. Учтите, что стоимость жилья в него не включена.

Совет № 2. Настройтесь на тур морально. Здесь, конечно, выдают наушники и тщательно соблюдают все требования безопасности, но обстановка в РУСе максимально приближена к военным условиям.

Едем стрелять

Добираться из Грозного в Гудермес придется самостоятельно. Можно позвонить в отдел продаж и заказать трансфер, но за это придется заплатить дополнительно. Если едете на своей машине, то забивайте в навигатор адрес: город Гудермес, ул. Ростовская, 2/2а.

Если ваш приезд согласован с отделом продаж, на КПП вас пропустят без проблем.

В РУСе есть два вида программ: ознакомительные и обучающие. Если времени мало, берите первые. За короткий период под руководством инструктора можно пострелять из пистолета, карабина, дробовика, снайперского оружия, в том числе по движущимся мишеням.

Наполнение и стоимость у каждого из направлений разные. Так, групповое обучение по программе «Пистолет, карабин, дробовик» обойдется в 9 тысяч рублей, индивидуальное — в 9,5. За эти деньги вы сможете сделать 50 выстрелов из пистолета Gloсk, 60 — из карабина «Сайга» и 25 — из гладкоствольного ружья «Бенелли М4».

Обучение снайпера стоит дороже. За ознакомительный курс безопасного обращения со снайперским огнестрельным оружием с оптическими прицелами, где можно пострелять на расстояние до тысячи метров из винтовок трех калибров, придется заплатить 15 тысяч рублей.

Учите женщину

Если у вас к стрельбе не просто мимолетный интерес, а серьезное влечение, РУС поможет перевести ваши отношения на новый уровень и подготовит к вступлению в Федерацию практической стрельбы. Опытные наставники могут предложить программу любой продолжительности: от 2-часового урока до 30-часового курса. Девушки, которые не хотят учиться у мужчин, могут записаться к инструктору-женщине.

А еще в РУС можно приехать туристом и уехать телохранителем. Для этого выбираете в «меню» отдела продаж курс «Комплексное обеспечение безопасности охраняемого лица». Потенциального охранника обучат огневой подготовке, основам единоборств, тактике пешего сопровождения, составлению паспорта объекта, расскажут ему об алгоритме эвакуационных действий, научат отражать нападение. Есть и отдельная учебная программа для прекрасного пола. Так что, если вы едете на Кавказ с убеждением, что здесь ущемляются права женщин, РУС развеет ваши стереотипы.

Штурмовать горы и здания

Из РУСа можно отправиться и в багги-тур, выбирая виды препятствий — подъемы, бездорожье, горный серпантин. Осилив маршрут на автовездеходе «Чаборз», вы поймете, что любой автомобиль с лобовым стеклом — роскошь, а не средство передвижения.

Но сначала рекомендуем посетить здешний тактический городок. Тут есть казарма, стрелковые галереи, полосы препятствий и центр парашютной подготовки. Каждый из этих объектов заслуживает отдельного внимания.

Тактический городок наверняка впечатлит геймеров: он напоминает шутеры в духе Counter-Strike — безлюдные на первый взгляд улицы, заброшенные дома, в которых могут прятаться не только злоумышленники, но и захваченные ими заложники. Нужно быть осторожным, выбирая, в кого стрелять, потому что мирные граждане являются штрафной мишенью.

Любителям альпинизма точно понравится здание, каждая из стен которого выполнена из разных материалов — кирпича, стекла, бетона и дерева. Его соорудили для курсов по штурмовому альпинизму. Курс горной подготовки разработан на основании норм и требований Федерации альпинизма России. Он поможет подготовиться к сдаче нормативов на присвоение звания «Альпинист России».

Спасти Олега Тихого

Если вы так и не поступили в мед, а помогать людям хочется, можно быстро освоить курс по оказанию первой помощи. Занятия проходят в специальном медицинском классе. Самый интересный экспонат — манекен по прозвищу Олег Тихий. Это не просто пластмассовая копия человека, а тренажер, умеющий симулировать кровотечение. Специальный ручной насос направляет жидкость, напоминающую человеческую кровь, в одну из ран, а прошедший подготовку курсант должен определить тип кровотечения, вид и локализацию ранения и предпринять дальнейшие действия. Иначе кровь не остановится.

Вдобавок к многочисленным ранам на теле Олег Тихий еще и весит, как взрослый мужчина. Зато слушатели курса могут на себе испытать, что значит тащить раненого товарища. Такому обучают на более сложном уровне базового курса по тактической медицине, где могут быть проведены инсценировки различных ситуаций. Расширенный курс инструкторы составили на базе личного военного опыта. Он предполагает не только полноценное прохождение курса, но и сдачу итогового экзамена.

Дубай за 500 рублей

Чеченские силовики, подготовленные на базе РУС, неоднократно становились победителями международных соревнований спецназа в Иордании и ОАЭ. Чтобы лучше готовиться к этим состязаниям, здесь оборудовали собственную полосу препятствий «Дубай» — она является точной копией той, которую преодолевают участники ежегодного челленджа в Эмиратах. Хотите почувствовать себя героем реалити-шоу «Последний герой»? Запишитесь на эту ознакомительную программу. Стоимость занятия в группе от 4 человек — 500 рублей.

Если в запасе есть неделя, можно пройти курс «Спецразведка».

— Основной упор делается на тактико-специальную подготовку в условиях лесистой местности, — рассказывает инструктор Иван Чудан. — Курсанты проходят базовую огневую подготовку, получают базовые знания по тактической медицине и военной топографии, а также учатся взаимодействовать с военной техникой.

В Гудермесе есть целый военный автопарк: тут и бронеавтомобиль «Тигр», и самоходная артиллерийская установка, и БМП, и тягач-бронетранспортер, который по-свойски называют «мотолыгой».

— В конце курса наших курсантов ждет суточный выход, — продолжает Иван Чудан. — Они оборудуют позицию в лесном массиве и организовывают там систему охранения. Инструкторы в условиях плохой видимости совершают налет на курсантов, а те, в свою очередь, должны не допустить внезапного нападения диверсионно-разведывательной группы. Наш курс подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.

Вылететь в трубу

Одно из самых популярных направлений в РУСе — прыжки с парашютом. Здесь находится самый большой в Европе воздушный центр GoodSky, где можно пройти аэротрубную и летную подготовку и курс по обучению самостоятельным прыжкам. Парашютный сезон начинается в апреле, в холодное время года популярна аэродинамическая труба.

В ней человек проводит всего две минуты, зато подготовка к процессу занимает все пятнадцать: нужно надеть комбинезон и другое снаряжение и пройти инструктаж. Тренеры расскажут вам все на русском или на чеченском. Если человек не знает ни один из этих языков — не беда. Гугл-переводчик помогает общаться даже с туристами из Поднебесной.

— Как мы учим преодолевать страх перед прыжком? Просто сбрасываем, — шутит инструктор. — Но перед первым полетом обязательно проверяем на «профпригодность» в аэротрубе. Если не потерял сознание — уже годен.

Проживание в гостинице на территории РУС при одноместном размещении — 2000−5500 рублей; при двухместном размещении — 1200−5500 рублей с человека; в казарме — 900 рублей. Завтрак в столовой — 200 рублей, обед и ужин — по 350 рублей.