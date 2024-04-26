Делегация молодежной организации КНДР отправилась во Владивосток

Делегация во главе с заместителем председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сон Илем отправилась в Россию. Об этом сообщило российское посольство в Пхеньяне в своем Telegram-канале.

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26 апреля посол РФ Александр Мацегора проводил Ким Сон Иля, который вылетал во Владивосток для "проработки вопросов взаимодействия по линии молодежных организаций". Делегация КНДР также посетит Хабаровск.

"Планируется, в частности, обсудить организацию детских и юношеских, художественных и спортивных обменов", - говорится в сообщении.

По словам дипломатов, будет обсуждаться отправка детей из Хабаровского и Приморского краев на летний отдых в лагерь "Сондовон" в провинции Канвондо на берегу Японского моря. Воспитанники Пхеньянского дворца пионеров и школьников, как предполагается, могут отправиться в российский лагерь "Океан" по приглашению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

25 апреля глава делегации Московского зоопарка в ходе визита в КНДР вручила коллегам из Центрального зоопарка в Пхеньяне документ о дарении животных.

Двусторонние обмены между РФ и КНДР активизировались со второй половины 2023 года. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным прошли 13 сентября на космодроме Восточный.