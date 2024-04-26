Аэропорт Элиста откроется для полетов гражданской авиации

Аэропорт Элиста, закрывшийся после начала СВО, с 3 мая вновь откроется для пассажиров, сообщает телеграм-канал правительства России.

«Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», – говорится в правительственном сообщении.

Там также указывается, что осенью прошлого года в Элисте завершилась реконструкция пассажирского терминала.

Пропускная способность аэропорта увеличилась вдвое и составляет теперь 100 пассажиров в час. Воздушная гавань столицы Калмыкии будет открыта для посадки и отправления максимум 12 лайнеров ежедневно с 09:00 до 19:00 (мск). Но сегодня, 26 апреля, заказать билеты из Элисты, к примеру, в Москву возможности не было.

Как отмечают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» возобновление работы калмыцкой воздушной гавани влияния на турбизнес не окажет. Аэропорт хоть именуется международным, рейсы за границу не обслуживал. Самолеты летали по нескольким внутренним направлениям, включая Москву, Ростов-на-Дону, Минводы. Сами жители Элисты отправлялись в другие страны в основном из аэропорта Волгограда.

После начала СВО с целью безопасности полетов были закрыты аэропорты в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте, которая и стала первой в списке, откуда полетят самолеты. Несмотря на то что открытие любого аэропорта на юге России для туристической отрасли является положительным событием, туркомпании все же ждут открытия другого аэропорта – краснодарского. Когда это произойдет, точной информации пока нет.