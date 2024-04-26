Ирина Яровая предложила закрепить в законе понятие «семейный туризм»

В законодательстве необходимо определить понятие "семейный туризм" и организовать обустроенные маршруты путешествий для семей с детьми. Об этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила на заседании президиума Совета Законодателей.

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Закрепление такого понятия, по ее оценке, станет своего рода руководством к действию на местах - к пониманию того, какая инфраструктура, какие организационные мероприятия должны обеспечивать детский, семейный отдых.

Так, семьи часто путешествуют на авто, но придорожная инфраструктура для этого мало предназначена.

"Конечно, элементарные вещи - пеленальный столик, возможности покормить ребенка - это самые простые шаги, которые должны быть решены", - отметила Яровая.

Да и в любых путешествиях россиянам приходится сталкиваться с отсутствием специально оборудованных для детей мест отдыха, кроваток в номерах отелей, детского меню в системе общественного питания, стульчиков для кормления детей.

Вице-спикер считает необходимым подготовить рекомендованные маршруты семейного отдыха, путешествуя по которым, семьи с детьми смогут воспользоваться необходимой инфраструктурой для комфортного времяпровождения.

Депутат уверена, что туризм - это не только вид досуга, он играет огромную воспитательную и образовательную роль.

По ее словам, законодатели предлагают Минэкономразвития совместно с регионами организовать обустроенные маршруты для семей с детьми, в том числе предусматривающие создание вдоль трасс многофункциональных зон придорожного сервиса.

Еще одно предложение Ирины Яровой - предусмотреть в рамках цифровой платформы в сфере туризма, которую сейчас создает министерство, специальный сервис для семей с детьми с функцией бронирования билетов, проживания, а также выбором интересных экскурсионных программ для семейного отдыха.