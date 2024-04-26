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Россиянам рекомендовали направления для поездок на майские праздники

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев рассказал россиянам, куда можно отправиться на майские праздники. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт порекомендовал направления для поездок на майские праздники
©  Lenta.ru

В качестве возможного направления для отпуска он рекомендовал Калининград. Тарбаев отметил, что город отмечает 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта, в связи с этим подготовлены особые программы для гостей.

Кроме того, депутат посоветовал провести майские праздники на Кавказе, в частности в Минеральных Водах, Владикавказе, Архызе или Домбае.

«В мае снег еще лежит на вершинах гор, а внизу царит комфортная и приятная погода для прогулок по различным экомаршрутам. Горы, водопады, отдых на природе — все это способствует перезагрузке организма после долгой зимы», — пояснил он.

Ранее аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, что Пятигорск, Краснодар и Екатеринбург стали самыми недорогими городами для отдыха на майские праздники.

Отдых в России
Сангаджи Тарбаев
Госдума