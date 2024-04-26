Казань уже давно пользуется большим интересом у туристов — этот город неизменно лидирует среди других внутренних турнаправлений. Город привлекает своей историей, колоритом, кухней и масштабными событиями. Рассказываем, что именно рекомендуется посмотреть в первую очередь как туристам, так и местным жителям, при этом уложившись в самый скромный бюджет.

Туризм в Татарстане развивается стремительно. По итогам 2023 года турпоток в Казани достиг 4 млн человек. А в этом году столица Татарстана вошла в тройку наиболее популярных туристических направлений на майские праздники. И это неслучайно. Здесь богатая история, много развлекательных мест и колоритная кухня.

Важна и транспортная доступность Казани. В городе работает международный аэропорт, в который можно прилететь из десятков городов России и мира, ж/д вокзал с удобным рейсами из Москвы. А в конце прошлого года была открыта платная скоростная трасса М-12 до Казани. Выбор жилья в городе тоже большой. По данным Госкомитета Татарстана по туризму, всего в Казани насчитывается около 11 тыс. номеров, включая хостелы и иные средства размещения.

Кремль и улица Баумана

Начинать знакомство с Казанью, конечно, стоит с главных достопримечательностей. Если вы никогда не бывали в столице Татарстана, не пропускайте посещение Кремля. Как сообщили нам в пресс-службе Казанского Кремля, в 2023 году музей-заповедник посетило более 4 млн человек, а за первый квартал 2024 года посетителями стали более 700 тысяч человек. Помимо знаменитой мечети Кул Шариф — визитной карточки Казани — в Кремле есть Благовещенский собор XVI века, здание присутственных мест, губернаторский дворец. Есть и своя "падающая" башня — башня Сююмбике, наклон которой уже отчетливо виден. Башня обросла красивыми легендами, о которых вам непременно расскажет экскурсовод. Вход на территорию Кремля бесплатный. Если хотите узнать больше о комплексе, можно воспользоваться услугами гидов, которых всегда можно встретить у входа.

Советуем обратить внимание на здание присутственных мест в Кремле. Долгое время они оставались неиспользуемыми, однако сейчас это действующее пространство. Здесь, в частности, работают рестораны разной категории — от дорогих до вполне бюджетных кафе в формате столовых. Везде подают блюда с татарским колоритом. А во дворе присутственных мест летом проходят различные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе комплекса, Казанский Кремль предлагает своим посетителям разнообразные программы музейных мероприятий, которые будут интересны и путешественникам с детьми. Так, в Центре "Эрмитаж-Казань" на выставке "Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве" еженедельно проходят игровые программы для детей разного возраста.

В Музее Спасской башни проводятся интерактивная программа "Археологические приключения" и квест "Выйти из…". В Музее естественной истории — мастер-классы "Ручной динозавр" и "Раскопки", в музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан — квесты "Тайна красной печати" и "Семейные предания Алабрыса — Кота Казанского" и др. Стоимость билетов на интерактивные программы не превышает 500 рублей.

Посещение музеев Кремля обойдется до 350 рублей. Во все музеи Кремля вход для детей до 18 лет бесплатный. Все остальные смогут попасть в музеи бесплатно каждый первый вторник месяца. Дороже выйдут индивидуальные экскурсии с гидом. Но если любите ходить с экскурсоводом, просто берите билеты на сборные экскурсии.

Летом в Казанском Кремле можно будет увидеть выступления музыкантов, фестиваль "JAZZ в Кремле", кинопоказы, театральные постановки и т. д.

Следующий пункт из обязательных для туристов — улица Баумана. Пешеходная улица, берущая начало как раз у Кремля. Напоминает московский Арбат большим количеством ресторанов и уличных музыкантов. Здесь интересная архитектура, а главной точкой притяжения является колокольня Богоявленского собора, построенная в конце XIX века.

Здание в псевдорусском стиле высотой более 70 метров имеет несколько ярусов. Здесь работает одна из смотровых площадок Казани. Чтобы подняться наверх, надо заплатить 150 рублей. Обзор открывается на центральную часть города. Неплохой вид и возможность попасть в историческое здание. Но, если хотите красивые фотографии с высоты, выбирайте другую смотровую площадку. Находится она на крыше Центра семьи "Казан". Знаменитый городской ЗАГС, построенный в форме казана и в народе называемый просто "Чаша". Высота вдвое меньше (32 метра), зато большая просторная площадка и вид на Кремль и реку Казанка. Вход сюда стоит 200 рублей.

Еще пара слов о музеях, на которые стоит обратить внимание. "Музей чак-чака" — главной сладости Татарстана — находится в Старо-Татарской слободе, историческом районе города, где сохранилась традиционная застройка. Располагается в доме купца Вафы Бигаева XIX века. Здесь воссоздан быт татарского зажиточного дома. Цена для взрослых — 700 рублей. Стоимость не бюджетная — потому что в нее включена дегустация сладостей.

Личный совет — обязательно побывайте в доме-музее академиков Арбузовых, который поможет поймать настроение фильма "Жестокий романс". Это единственный в России мемориальный музей, посвященный двум выдающимся химикам. Он расположен в одноэтажном особняке начала ХХ века и наполнен атмосферой этого времени.

Конечно, обо всех музеях сказать невозможно. Их в городе много, как государственных, так и частных — от музея главного поэта Татарстана Габдуллы Тукая в шикарном особняке, похожем на замок, и музея изобразительных искусств в Усадьбе Сандецкого до небольшого "Музея счастливого детства", где собраны вещи из советского прошлого, и музея ретроавтомобилей.

Для путешественников с детьми

Казань отлично подойдет для туристов с детьми. Например, в конце 2019 года в городе открыли новую часть зоопарка — "Африка. Река Замбези". Гордостью стал слон Филимон, который приехал из Москвы в прошлом году. Еще здесь можно увидеть львов, гепардов, бегемотов, зебр, обезьян и др. Билет для взрослого в новую часть зоопарка обойдется в 400 рублей, для ребенка — 200. Несколько категорий посетителей могут попасть в зоопарк бесплатно, в том числе дети до трех лет и дети из многодетных семей, а также дети до 18 лет из семей мобилизованных с одним сопровождающим.

Также в Казани работает цирк, который расположен в "летающей тарелке". Здание космического силуэта находится прямо у подножия холма, на котором стоит Кремль. Как рассказали в пресс-службе цирка, с 26 апреля по 5 мая здесь будет проходить национальный театрально-цирковой спектакль "На Сенном базаре".

"Постановка готовится в рамках Года семьи и посвящена Габдулле Тукаю. Премьера состоится в день его рождения — 26 апреля. Традиционно в этот день в Татарстане отмечается День родного языка. В постановке примут участие цирковые артисты России и Белоруссии, известные татарстанские танцоры, певцы и театральные актеры, например, Эльмира Калимуллина", — рассказали в пресс-службе. А все лето в цирке будет проходить программа с шоу фонтанов "На счастье!".

Еще одна точка притяжения для туристов с детьми — аквапарк "Ривьера". Здесь более 50 различных горок и аттракционов, в том числе детские зоны. Летом на территории аквапарка открывают собственный пляж с бассейнами. Цены варьируются в зависимости от дня недели и праздничных дней. В среднем билет на целый день обойдет в 2000 рублей и более (можно взять тарифы на посещение аквапарка на 2 или 4 часа).

Бесплатный вход действует для детей до 4 лет или ростом ниже 120 см в сопровождении взрослых.

Есть в Казани и места, где тратиться не придется совсем. Например, в музее под открытым небом "Туган Авылым". Территория в центре города, стилизованная под татарскую деревню. Именно здесь находится памятник знаменитому эчпочмаку. Стоит заглянуть и в экстрим-парк "Урам". Открытая часть парка работает в теплое время года, здесь есть памп-треки для велосипедистов, площадки для скейтеров, баскетбола, паркура — все это бесплатно. Парк находится на набережной, так что в качестве бонуса получите красивый вид. А еще рекомендуем подписаться на соцсети Национальной библиотеки Татарстана. Мало того, что недавно она переехала в отреставрированное здание, которое интересно само по себе, так часто проводят бесплатные лекции и другие интересные мероприятия. Вход в библиотеку свободный, для доступа в читальный зал достаточно оформить читательский билет

Что смотреть за городом?

Если вы приезжаете в Казань на несколько дней и готовы выехать за город, предлагаем воспользоваться речным транспортом. Пассажирская навигация открывается в конце апреля. Куда плыть? Конечно, на остров-град Свияжск — старинный город, основанный еще Иваном Грозным.

Как рассказала руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева, первый теплоход причалит в Свияжск уже 27 апреля, а всего запланировано 464 круизных судозахода. В этом сезоне кроме ежедневных экскурсионных и музейных программ сотрудники готовят фестивали разного масштаба.

"Самым грандиозным событием станет летний фестиваль „Духовное единство России — послание Миру“, он пройдет на двух площадках, в Болгаре и Свияжске, по инициативе Фонда "Возрождение". В Свияжске программа будет сакцентирована на духовных песнопениях. Свыше 10 хоровых коллективов, включая сербский, эстонский и греческий хор, выступят в храмах Свияжска", — рассказала Юлия.

Кроме этого, готовится большая программа с мастер-классами по иконописи, каллиграфии, показ традиционных мод и выступление фолк-коллективов на уличной сцене.

"7 сентября пройдет традиционный гастрофестиваль-конкурс "Свияжска уха", а первым культурным мероприятием станет "Ночь музеев в Свияжске" — она состоится 18 мая", — рассказала Нуреева.

Вход на территорию острова бесплатный. За отдельную плату можно посетить музеи острова или воспользоваться услугами экскурсовода.

Речным транспортом также можно добраться до Болгарского музея-заповедника. Город Болгар или Великий Булгар, возникший в IX–X веках, был центром Волжской Булгарии. Именно сюда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. Сейчас на территории музея-заповедника можно увидеть остатки древнего городища. А еще тут архитектурная жемчужина современного Болгара — Белая мечеть. Ее часто сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Также стоит съездить в самый молодой город России — Иннополис. Его смело можно назвать ИТ-столицей республики. Автобусы курсируют между Казанью и Иннополисом несколько раз в день, время в пути — около 1 часа. Билет обойдется в 180 рублей по карте и 200 рублей наличными. Можно добраться и на такси, в одну сторону из центра Казани оно обойдется примерно в 1500 рублей. Здесь можно посмотреть на футуристичные здания, необычную застройку. А еще прокатиться на беспилотном такси и увидеть роботов-доставщиков.

И еще совет — просто покатайтесь по вечерней Казани и оцените архитектурную подсветку. Если с одной стороны реки сверкает словно игрушечный старинный Кремль с его мечетями и соборами, то другой берег — это современный мегаполис с высотками и переливающимся всеми огнями колесом обозрения. Обязательно возьмите такси или каршеринг, проедьтесь по одному из мостов через Казанку и насладитесь красотой.

Татарская кухня

Приехать в Татарстан и не попробовать национальную кухню — большое упущение. Вариантов, где знакомиться с эчпочмаками и кыстыбыями, много, выбирайте на свой вкус. Есть классические рестораны национальной кухни, например, "Татарская усадьба". Есть места, где национальную кухню пытаются осовременить, — например, "Чирэм". А есть и настоящий татарский фаст-фуд. Так, в сети "Тюбетей" вместо бургеров вам подадут кыстбургер, а вместо картофеля фри — эчпочмаки фри.

Если татарский колорит в кухне вам неинтересен, запоминайте самые другие места на гастрокарте Казани. На улице Профсоюзной сосредоточена основная барная и ночная жизнь города. А улица Столбова, пожалуй, стала концентрацией самых модных мест, которую в Казани уже прозвали местными Патриками.

Подведем итог. Казань — современный, красивый, интересный город, который точно стоит посетить. Здесь не будет скучно ни семье с детьми, ни паре, ни одинокому путешественнику. А если грамотно спланировать маршрут, то удастся сэкономить.