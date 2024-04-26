Назван топ направлений для отдыха на майские праздники внутри России
Аналитики «Авито Путешествий» составили топ направлений для отдыха россиян на майские праздники внутри страны, изучив статистику по бронированиям. Они также назвали стоимость посуточной аренды квартир и загородных домов в самых популярных локациях. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».
Всего на начало мая россияне забронировали на платформе более 225 тысяч объектов. Среди оплаченных заявок в пятерку самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург (доля оплаченных броней — 15 процентов), Краснодарский край (10 процентов), Татарстан (8 процентов), Калининградская область (6 процентов) и Москва (5 процентов). За ними следуют Ставропольский край с долей оплаченных броней в 5 процентов, Нижегородская область (4 процента), Московская, Ленинградская и Ярославская области (по 3 процента).
Также аналитики изучили, в каких из этих направлений дешевле всего посуточная аренда. Выяснилось, что в конце апреля 2024 года «однушку» дешевле всего на сутки арендовать в Ярославской области (1 900 рублей), Татарстане и Нижегородской области (по 2 000 рублей). Самые высокие средние цены оказались в Москве (3 300 рублей) и Московской области (3 000 рублей). В сегменте загородных объектов наиболее доступные дома для посуточной аренды в преддверии майских праздников предлагают Ставропольский (3 500 рублей) и Краснодарский (4 000 рублей) края. А самые высокие цены снова в Москве и Московской области (по 8000 тысяч рублей за ночь).
Ранее россияне рассказали о планах на майские праздники. По результатам исследования, в котором участвовали почти 10 тысяч жителей страны, большинство людей (39 процентов) собираются отдохнуть за городом или поехать на дачу.