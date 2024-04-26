Один из популярных приморских пляжей обзавелся новой ВОЛС

Новое оптоволокно продолжительностью более 10 км протянула МТС в Ливадию. Компания завершает строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в популярном пляжном посёлке Приморья. Линия связи позволит увеличить скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с, так отдых на берегу Японского моря станет ещё комфортнее, сообщает ИА DEITA.RU.

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Теперь ВОЛС объединяет два населённых пункта Приморья – посёлок Южно-Морской и посёлок Волчанец – куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Оптоволоконная линия связи является наиболее надёжной и независимой от воздействия окружающей среды: циклонов, тайфунов и других погодных явлений. Помимо этого, запуск высокотехнологичной связи поможет увеличить ёмкость сети и расширить её. Так, местные жители и отдыхающие смогут с лёгкостью пользоваться современными сервисами прямо на берегу моря – от видеохостингов и музыкальных приложений до онлайн-кинотеатра и электронной библиотеки.

Ливадия объединяет более 15 километров песчаных пляжей, и помимо приморцев сюда приезжают отдыхать многие гости региона. Географию туристов удалось выяснить аналитикам МТС на основе Big Data – большинство отдыхающих приезжает из Хабаровского края, Московской области, Сахалина и Амурской области. Турпоток из этих регионов составляет около 50% от общего.

Новые телекоммуникационные системы позволят развивать туристическую инфраструктуру данных локаций. Инновационные цифровые решения, работающие на базе интернета вещей, теперь можно запустить на территории туристических объектов. Одним из востребованных решений в ближайшем будущем здесь может стать экомониторинг окружающей среды. Система позволит следить за чистотой воды и воздуха на побережье

Директор МТС Приморском крае Евгения Сысоева подчеркнула тенденцию на строительство ВОЛС в регионе. По словам директора, тренд на ВОЛС становится одним из ключевых направлений в сфере развития инфраструктуры и в крупных городах, и в рекреациях Приморья. Особенно, с учётом роста внутреннего туризма и увеличения турпотока в крае.