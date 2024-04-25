Билеты в Сочи за 50 тысяч предлагают туристам, решившим лететь в последний момент

У туристов, которые в последний момент решили улететь на длинный первомайский уик-энд в Сочи, еще есть шанс это сделать. Однако предложения авиакомпаний, помноженные на высокий спрос, им вполне могут не понравиться. Самые высокие цены среди крупнейших аэропортов страны на это направление в Казани. Раунд-трип без багажа здесь предлагают за 48 тыс. руб. Тем, кто не готов поместиться в калибратор, придется выложить 55–60 тыс. Это в 2,5 раза выше, чем можно было потратить, занявшись вопросом покупки билетов заранее. Тем, кто готов терять минимум день отдыха, могут попробовать лететь со стыковкой в Москве – от 30 тыс.

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Кусаются цены и в Нижнем Новгороде. Отсюда можно отправиться на юг России за 35–40 тыс. в зависимости от того, делать это налегке или с чемоданами.

А вот в Москве цены практически не растут уже 1,5 месяца. Что в середине марта, что сейчас можно взять раунд-трипы с ручной кладью за 24 тыс. Причем вариантов с комбинациями рейсов разных перевозчиков достаточно. Можно подобрать вылеты так, чтобы не потерять ни одного из праздничных дней. А вот петербуржцам везет меньше. Билеты продолжают дорожать. Остались единичные варианты за 29 тыс., а в большинстве своем от 33 тыс.

Не растут цены и в Екатеринбурге: что в начале марта, что сейчас минимальные предложения стартуют от 28 тыс. А вот в Калининграде даже появились более выгодные варианты, чем раньше, – от 34 тыс., что примерно на 5 тыс. меньше.

Ранее TourDom.ru писал, что в Дагестан на майские праздники полетит больше рейсов из Москвы.