Туристы из ХМАО бросились скупать путевки в Петербург на майские праздники

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно бронировать отдых в Санкт-Петербурге, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь Чудес». Югорчане в первую очередь интересуются здесь экскурсионными программами на майские праздники.

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«Среди отечественных направлений популярен Санкт-Петербург. Здесь в основном экскурсионный отдых. Направление бронируют на май и на лето тоже. Но, начиная с майских праздников, там уже великолепная погода», — рассказали журналисту URA.RU представители турагентства.

Планировать отдых в северной столице эксперты советуют заранее. В мае и в начале лета в городе наблюдается большое скопление туристов. Поэтому большинство доступных гостиниц в это время могут быть заняты.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирает популярность отдых в Узбекистане. В турагентстве Soloway тогда отмечали, чаще всего югорчане интересуются этим направлением из-за гастротуризма и интересной архитектуры.