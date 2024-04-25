Коломна. Что посмотреть, где жить и где есть

Пастила и калачи, купеческие дома и Кремль, в котором до сих пор живут люди. В Коломне столько необычных локаций, что не хватит и двух дней, чтобы везде побывать. И да, этот город — идеальный вариант для поездки в любое время года: даже в ненастье здесь есть где спрятаться и чем заняться.

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Коломну с Москвой разделяют всего 30 лет с момента основания (столица старше) и 100 километров. Преодолеть их легко и на машине, и на электричках, которые ходят утром и вечером чуть ли не каждые полчаса. И если в столице жизнь кипит, пряча старинную застройку сверкающими небоскребами, то Коломна — во всяком случае ее центр — будто замерла в XIX веке. Добро пожаловать в эпоху царской России!

Что посмотреть

Кремль

«Я живу в Кремле» — часто ли вы слышите подобную фразу от людей в наше время? А между тем коломенский Кремль единственный, на территории которого находятся жилые дома. До XVI века крепость была деревянной, потом стала каменной и обзавелась 16 башнями. До наших дней сохранились всего 7, но там есть на что посмотреть. Задержитесь у Маринкиной и понаблюдайте за летающими вокруг воронами: по легенде, в птицу превратилась заточенная в этой башне Марина Мнишек, жена Лжедмитрия. Потом пройдитесь по улице Лажечникова: куда ни глянь, везде купеческие дома XIX века, которые собственники обязаны поддерживать в первозданном виде. А на старейшей площади города — Соборной — потрясающий ансамбль: Свято-Троицкий монастырь, Успенский собор и памятник Кириллу и Мефодию.

Музей «Калачная»

Если калач вам кажется пресной булкой, то после посещения музея, где экскурсию проводят в виде театрализованного представления, мир для вас больше не будет прежним. В стилизованном под старинную пекарню пространстве вас научат готовить нежнейший калач. Употребляем его правильно — едим «животок» (толстую часть), а тонкую «ручку», до которой дошли (да, у фразеологизма коломенские корни), отдаем нуждающимся.

Музей пастилы

Где искать идеальный рецепт яблочной пастилы? Оказывается, в книге «Домострой»! В чем секрет приготовления этого десерта? В том, что крепостные девушки двое суток, не останавливаясь, взбивали деревянной палочкой яблочное пюре. Есть желание попробовать? Пастилу — конечно, а вот способ ее приготовления — вряд ли. Тем не менее сладость давно уже является брендом Коломны: приехать в город и не посетить один из двух интерактивных музеев пастилы категорически нельзя!

Усадьба купцов Лажечниковых

Иван Лажечников — один из основоположников русской исторической прозы — провел свое детство в этой усадьбе XVIII-XIX веков постройки. Теперь здесь рассказывают о быте зажиточных купеческих семей региона. В интерьерах воссозданы как роскошные хозяйские покои, так и убранство обычной крестьянской избы. А еще проходят показы немого кино, снятого по книге Лажечникова «Ледяной дом» в конце XIX века.

Музей «Тайны коломенской медовуши»

Да-да, ошибки здесь нет: не медовуха, а именно медовуша — так на Руси называли погреба, где хранился мед и созревали напитки на его основе. Коломна издревле была центром пчеловодства и медоварения. Известно, что на свадьбе Дмитрия Донского и княгини Евдокии в 1366-м к столу подавали особый медовый напиток. Другие подробности — на интерактивной экскурсии, во время которой вы собственноручно сварите сбитень.

«Арткоммуналка. Ерофеев и другие»

Как жили люди 60-х годов XX века в коммунальных квартирах? Советская атмосфера воссоздана в доме 205, на первом этаже которого когда-то был магазин, где работал грузчиком автор поэмы «Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев. В музее можно пройти квест и заказать коммунальный обед: сосиски, зеленый горошек, отварной картофель, соленья и хлеб.

Старо-Голутвин монастырь

По преданию, Сергий Радонежский в 1385 году лично принимал участие в закладке монастыря по указу Дмитрия Донского. Сейчас сюда приезжает не так много людей — и это к лучшему: на закате вам никто не помешает любоваться псевдоготическими башенками, построенными в XVIII веке по проекту Михаила Казакова. И не забудьте заглянуть в трапезную: меню вас удивит. Как насчет блинчиков с тунцом? А пирожки с карамелизированной морковкой или с лобио из чечевицы? А еще в меню есть несколько видов рыбы, собственноручно выловленной в Оке местным батюшкой.

Арт-квартал «Патефонка»

Креативный кластер открылся на территории бывшего завода «Текстильмаш». Еще раньше здесь функционировал патефонный завод — отсюда и название арт-квартала. Здесь можно научиться играть на барабанах, побывать в студии съедобной флористики, освоить перьевое письмо, сыграть в старинные настольные игры. Для любителей острых ощущений — знакомство с привидением на Шелковой фабрике.

Где остановиться

«Дом Куприна»

«…был в Коломне и не выжил там двух дней, соскучился, побранился с сестрой и уехал», — сетовал в 1901-м Иван Куприн.

Однако с годами свое мнение о городе писатель изменил в лучшую сторону. Оценить уют, царивший в гостях у сестры Куприна, можно и сейчас, поселившись в апартаментах, которые обустроили в деревянном доме с мезонином, расположенном на территории Кремля.

Исторический особняк «1825»

Маленький особнячок, построенный в XIX веке в стиле позднего классицизма, был свидетелем многих драм как национального масштаба вроде войны, так и трагедий, касающихся только его хозяев. Так, например, жена владельца дома умерла в возрасте 33 лет, простудившись от того, что выбежала из бани с непокрытой головой. Несмотря на бурное историческое прошлое особняка, номера в разместившемся здесь отеле оформлены довольно современно и лаконично.

«40-й меридиан Арбат»

4 палубы, 49 кают — отель-дебаркадер пришвартован на берегу Москвы-реки в центре города. Внутри о том, что вы находитесь на корабле, напоминает лишь живописный вид из окна на воду. Номера комфортабельные, просторные и никаких прикрученных к полу из-за качки столов-стульев и узких каютных кроватей.

Где поесть

«Рульки верх»

Из названия сразу становится понятно, что в бистро правит бал окорок в разных его проявлениях: по-немецки, по-чешски, в виде «рульбургера», также есть говядина, баранина и индейка на кости. А в разделе с говорящим названием «Ауфигейтен» несколько вариантов жаркого — из рыбы, свиных хрящиков или говядины, приготовленных в хлебной буханке.

«Марфа Соломоновна»

«Таки русское бистро» с русско-еврейской кухней: у каждого блюда — своя история. Например, щи профессорские «из квашеного капустного крошева с грибами от Якова Рубенштейна, награжденного титулом «профессор кислых щей». Видимо, за этот самый потрясающий рецепт». Или вот креплахи: «этот рецепт привез дядя Мойша из Тель-Авива. Похожи на пельмени, а вроде и нет».

«Экодеревушка»

Главной героиней ресторана при ферме является улитка. На закуску берем куриное яйцо с икрой улитки или фаршированные ее же мясом шампиньоны. На первое — сливочный суп или том-ям с вышеупомянутым моллюском. Улитки прописались и в горячих блюдах: пасте, пельменях и бургерах. Повысить градус экзотики можно, заказав стейк или уху из крокодила.