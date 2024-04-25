Названы самые популярные туристические направления среди петербуржцев

Петербургские власти перечислили самые популярные туристические направления. В комитете по транспорту уточнили, что в первом квартале 2024 года аэропорт Пулково обслужил около 4,2 млн человек.

© unsplash

«Самыми популярными направлениями из Северной столицы по стране стали Москва, Сочи, Калининград и Екатеринбург», – пишут СМИ со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Среди международных рейсов лидерами стали Стамбул, Дубай, Минск и Анталья.

Издание «АБН 24» уточняет, что поезда пригородного сообщения Северной столицы перевезли с января по март более 13,8 млн человек.

Ранее «ФедералПресс» писал, что стали известны направления, куда предпочитают путешествовать россияне. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева