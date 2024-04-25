На Крымском мосту ожидаются большие очереди в майские праздники

Из-за традиционно высокого турпотока в сторону Крыма на мосту, ведущему к нему, ожидается много пробок. Постоять придется в том числе и из-за усиленного контроля, из-за которого каждого туриста будут досматривать вдвое тщательнее. В Минтрансе РФ сообщили, что с 26 апреля по 2-3 мая стоять в очереди там придется около трех часов.

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В ведомстве рекомендуют планировать путь заранее и быть готовыми к задержкам, не питая надежд «проскочить по-быстрому». А значит лучше заранее запастись нужным количеством воды, еды и прочих жизненноважных вещей. Единственные, кому удастся проехать без очереди - автобусы, которые должны следовать четкому расписанию.

Кроме того, существует вероятность воздушной тревоги из-за ударов со стороны Украины. В таком случае, по правилам, всем, кто находится на постах досмотра, придется разворачиваться и ехать в хвост очереди.

Ранее британские СМИ сообщали о планах Киева уничтожить крымский мост этим летом.