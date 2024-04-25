Канделаки посоветовала россиянам ехать в Нижний Новгород вместо Египта

Российская телеведущая, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки посоветовала россиянам ехать в путешествие в Нижний Новгород вместо Турции или Египта. Своим мнением она поделилась на странице в соцсети «ВКонтакте».

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По ее словам, природным ландшафтам и историко-культурному наследию России позавидует любой зарубежный курорт.

«Сегодня хочу рассказать вам про Нижний Новгород, я уже не раз писала о нем. Купеческий город с особой атмосферой на стрелке Волги и Оки», — заметила телеведущая.

Она также похвалила архитектуру города и невероятные закаты.

«Да, их стоит увидеть, солнце садится очень близко к стрелке Волги и Оки — зрелище потрясающее», — объяснила россиянка.

Ранее российских туристов предупредили о значительном росте цен на авиабилеты летом. Так, стоимость перелетов за границу вырастет в среднем в три раза.